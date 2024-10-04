В Пакистане автобус упал в овраг, есть погибшие

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В автобусе ехали гости со свадьбы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«По меньшей мере 7 человек погибли и 30 пострадали после того, как автобус потерял управление и упал в овраг на Западной объездной дороге в Кветте», - пишет Daily Pakistan.

Со ссылкой на полицию газета отмечает, что автобус, полный гостей, следовал по междугороднему маршруту, когда из-за лопнувшей шины водитель потерял управление и автобус упал в овраг.

Пострадавшие госпитализированы.