В Павлодаре частично восстановили электроснабжение в селах
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Работа продолжается, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области
В ночь с 8 на 9 февраля из-за сильного ветра в 38 селах произошло частичное отключение электроэнергии. В селе Жетекши частично пострадала кровля школы.
По состоянию на 14.00 часов электроснабжение в регионе восстановлено в 25 селах. В работе остаются еще 13 сел в 5 районах области (Баянаульский, Павлодарский, Теренколь, Успенский, Щербактинский), а также в сельской зоне Аксу.
Задействованы 47 аварийных бригад. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются.