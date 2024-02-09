В Павлодаре частично восстановили электроснабжение в селах

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В ночь с 8 на 9 февраля из-за сильного ветра в 38 селах произошло частичное отключение электроэнергии. В селе Жетекши частично пострадала кровля школы.

По состоянию на 14.00 часов электроснабжение в регионе восстановлено в 25 селах. В работе остаются еще 13 сел в 5 районах области (Баянаульский, Павлодарский, Теренколь, Успенский, Щербактинский), а также в сельской зоне Аксу.

Задействованы 47 аварийных бригад. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются.