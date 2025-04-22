В Павлодарской области готовятся к пику паводков

Паводки
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Венера Баталова
корреспондент

В регионе идет вторая фаза паводкового периода, которая связана с природоохранными пропусками воды из Верхне-Иртышского каскада водохранилищ- Шульбинского, Усть-Каменогорского и Бухтарминского, расположенных в Абайской и Восточно-Казахстанской областях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области

Фото: ДЧС Павлодарской области

Пик прохождения второй фазы паводков - третья декада апреля и до середины мая.

Так, в целях оперативного реагирования на возможные риски повышения уровня воды в прибрежных районах ДЧС Павлодарской области совместно с местными исполнительными органами осуществлен плановый объезд населённых пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш.

В ходе объезда проведен осмотр защитных дамб и гидротехнических сооружений, проведена оценка готовности сил и средств к реагированию, развернуты 12 временных гидропостов для круглосуточного мониторинга уровня воды, организована работа оперативных групп в каждом районе.

В нынешнем году природоохранные попуски воды с Шульбинского водохранилища организованы с 09 апреля по 05 мая. Общий объем попуска составит 5,77 куб/км. воды.

Данные меры направлены на поддержание экологического баланса и обеспечения устойчивого водного режима реки Иртыш, а также снижения риска неконтролируемых паводков.

#подготовка #Павлодарская область #пик паводков

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