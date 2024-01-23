В Пекине упростили процедуру регистрации бизнеса для иностранцев

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Теперь иностранцы, подающие заявку на открытие компании в Пекине, могут завершить весь процесс онлайн-регистрации с помощью функции "распознавание лица", передает Kazpravda.kz  со ссылкой на Синьхуа

Фото иллюстративное, Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Новая политика, вступившая в силу 18 января 2024 года, является очередным шагом по упрощению процедуры получения лицензии на ведение бизнеса для иностранцев в столице Китая.

Бизнесвумен из США стала одним из первых бенефициаров новой политики. С помощью сотрудника центра государственных услуг  она завершила регистрацию компании менее чем за 10 минут. Процесс включал в себя отправку информации о компании и сканирование лица с помощью приложения WeChat на ее телефоне.

"Раньше весь процесс получения лицензии на ведение бизнеса иностранцами занимал два-три месяца", - сказал Лю Жо из управления по регулированию рынка в районе Фэнтай города Пекин.

До внедрения системы распознавания лиц иностранные граждане, подающие заявления на регистрацию предприятий с участием иностранного капитала в Пекине, должны были предоставить дополнительное свидетельство, подтверждающее их личность, выданное их страной. В качестве альтернативы они могли пройти проверку подлинности имени, оформив банковскую карту в Китае, и, по словам Лю Жо, заявитель должен был физически присутствовать для проверки личности.

Власти Пекина продолжат содействовать процессу создания компаний с участием иностранного капитала.

#КНР #бизнес #регистрация #Пекин

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