В подделке более 200 паспортов вакцинации подозревают медработников Павлодара

В полиции расследуют факты ложной регистрации жителей Павлодара в базе данных вакцинированных граждан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента полиции Павлодарской области совместно с сотрудниками регионального ДКНБ по подозрению в подделке более 200 паспортов вакцинации установлены и задержаны медработники одной из поликлиник Павлодара", - уточнил исполняющий обязанности начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
Полицейские пока не называют медицинскую организацию, однако известно, что в поле зрения правоохранителей попали заведующая, врач общей практики и две медсестры. Все они подозреваются в осуществлении ложной регистрации в базе данных вакцинированных, естественно, не безвозмездно.
Накануне вечером о первом случае подобного нарушения рассказал и.о. руководителя отдела стратегического развития и инновационных технологий регионального управления здравоохранения Ергалы Асылбек, выступая в прямом эфире на Инстаграм-странице областной газеты "Сарыарка самалы". Он сообщил, что в области зарегистрирован факт продажи паспорта вакцинации и справки ПЦР и что обстоятельства проверяют компетентные органы.
По его словам, как минимум, медсестру уволят и лишат лицензии на занятие медицинской деятельностью, ответственность понесет и руководитель учреждения.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, но по данному факту уже проводится досудебное расследование по статье 385 ч.2 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов". Теперь им грозит штраф в размере до 4 000 МРП (более 11,6 млн тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1 000 часов, либо ограничение свободы до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Добавим, что наказание может грозить не только тем, кто выдавал поддельные документы, но и тем, кто их использовал. Действия павлодарцев, купивших паспорта вакцинации, подпадают под третью часть той же 385 статьи Уголовного кодекса. В случае доказанности преступления гражданам могут выписать штраф до 160 МРП, либо назначить на эту сумму исправительные работы, либо привлечь к общественным работам до 160 часов или арестовать на срок до 40 суток.
Пока в управлении здравоохранения не готовы дать развернутый комментарий по поводу случившегося.
Напомним, что ранее руководитель ведомства Айдар Ситказинов говорил об ответственности первых руководителей
медорганизаций за фиктивные паспорта вакцинации, выданные подчиненными.