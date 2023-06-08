В поисках старины глубокой

О некогда знаменитых административных и торговых центрах Шардара, Жаушыкум, Суткент, Байыркум, располагавшихся на территориях нынешних Шардаринского и Арысского районов, сейчас мало говорят и пишут. Между тем, по данным специалистов, в годы своего расцвета они были чрезвычайно богаты, и некоторые из них даже имели столичный статус. В прошлом веке на них прошли единичные исследовательские работы, однако значение и характер городов раскрыты не были, до комплексного изучения руки не дошли.

– Настало время продолжить работу наших великих археологов Александра Бернштама, Анны Максимовой, Бэллы Вайнберг и других заслуженных специалистов, – говорит Сабит Парменкул, заведующий научно-исследовательским отделом «Археология» Государственного археологического музея-заповедника «Отрар».

По его словам, прежде чем проводить обобщающие исследования, необходимо обратить внимание на древние названия и углубиться в оригинальную историю этих городищ. Географические названия, некогда бывшие в регионе, невозможно связать с используемыми сегодня в Шардаре, Арысе, Отраре, Туркестане.

Эти древние названия дошли до нас в чистом виде, так как они звучали на языке племен, населявших нашу землю много веков назад. Сегодня эти топонимы вышли из употребления, но сохранились в исторических хрониках. Об этом свидетельствуют названия земель, вод, характерные для огузов Отрарского региона. Смысл топонимов помогают понять знания о средневековой экономике Южного Казахстана. К примеру, сведения о Шардаре, Суткенте, Байыркуме сохранились в трудах географа Алексея Федченко, изучавшего системы орошения на левом берегу Сырдарьи в 1884 году.

Городище, расположенное на южной окраине села Шардара (Чардара), было открыто в 1950 году Южно-Казахстанской археологической экспедицией под руководством Александра Бернштама, в 1958 году изучалось экспедицией Евгении Агеевой, Геронима Пацевича.

Городской рабад был небольшой, располагался в северной и северо-западной стороне от цитадели. Шахристан в форме четырехугольника имел размеры 120 на 140 метров, был окружен рвом шириной 14 метров. Во внутреннюю часть города вели четверо ворот, защищенных высокими башнями. Теперь на месте этого города только холм.

Некоторые ученые считают, что название Шардара происходит из персидского языка, в котором «шардара» как раз и означает «четверо ворот». Когда-то богатый город Шардара, расположенный на пути караванов в Хиву и Бухару, был крупным торговым цент­ром. Если опираться на древнегреческий язык, то выясним, что слово «дора» означает «дар».

Городище Жаушыкум, расположенное на северной окраине современного города Шардара в Туркестанской области, было открыто в 1958 году Южно-Казахстанской археологической экспедицией под руководством Анны Максимовой. В 1959 году при Институте истории, археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова была создана Шардаринская экспедиция, в 1959–1963 годах она под руководством Геронима Пацевича проводила там раскопки. Впоследствии часть раскопок оказалась затопленной водами строящегося в те годы Шардаринского водохранилища и находится теперь на его дне. Выяснилось, что стены цитадели Жаушыкума были построены в форме ромба с углами, обращенными к сторонам света. Ворота в крепость располагались в северо-восточной стене. Северо-восточная, то есть рабадская часть города, стала некрополем XIX века, который сохранился до наших дней. Сейчас он знаменит могилой пожилого человека, известного по одному источнику как Мулкили-баба, а по другому – Мулик-ата. Судя по комментариям арабистов, это имя может быть измененной версией слова «Малик», которое в арабском означет «правитель».

По данным Манатбека Адилова, 43 года работавшего хранителем мавзолея Узун-ата в Шардаринском районе, имя Мулик встречается в средневековых рукописях наряду с именами обучавшихся в Бухаре учеников из этих мест – Асана, Бадира, Садира и Асыка. Могила Мулик (Мулкили) ата, расположенная на территории Жаушыкума, сложена овалом из камня и почвы и расположена с севера на юг. Внешне она напоминает курганы тюркской эпохи.

Судя по многочисленным глиняным сосудам, оказавшимся на поверхности в годы превращения города в некрополь, в свое время здесь была крупная гончарная школа, где каждый мастер имел свой стиль.

Результаты экспертизы керамических материалов, полученных в результате прошлых археологических исследований, отождествляют керамику с культурами Кауыншы, Отырар-Каратау и Жетиасар. Кроме того, керамика, по данным специалистов, связана с согдийской культурой раннесредневекового Ташкентского оазиса.

Город Суткент Шардаринского района исследовался археологической экспедицией Южно-Казахстанской области во главе с Александром Бернштамом в 1949 году. В Х веке географ Ибн-Хаукаль писал: «В этом городе есть мечеть, которую посещают многие тюркские племена», а неизвестный автор того же времени сообщал: «Суткент – место изо­билия, расположенное на берегу реки, народ в нем храбрый». Местные жители городище Суткент называют Чингисхан Тобе. Согласно легенде, сохранившейся в народе, после завоевания юга Казахстана Чингисхан отправился в Хорезм через левый берег Сырдарьи. На этом пути он некоторое время отдыхал с армией, набирался сил.

Структура этого города очень сложная. По спутниковой съемке специалисты заметили, что главные ворота, ведущие из крепости в рабад, находились в северо-восточной стене. Здесь сохранились остатки двух сторожевых башен, располагавшихся на внешнем крае рва, диаметр их составляет 20 метров.

– К сожалению, исследования этих археологических памятников в наши дни не получили продолжения и логического завершения, – говорит Сабит Парменкул. – Данные об исследованиях, проведенных в прошлом веке, немногочисленны, не полны. Радует, что городища Шардара, Байыркум и Суткент до сих пор не раскопаны и не повреждены. С другой стороны, территория вокруг Жаушыкума является некрополем ХIХ века, а земля вокруг городища Аккала и вовсе распахана фермерами.

Как считает археолог, ученым и государству необходимо уделить больше внимания этим средневековым городищам. Важно провести их комплексное исследование и по результатам превратить в музеи под открытым небом, такие как Отрар, Туркестан. Тогда, несомненно, туризм в регионе получит новый импульс, поможет развитию экономики, созданию рабочих мест, а история Южного Казахстана обогатится чрезвычайно интересными подробностями.