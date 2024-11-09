В помощь новорожденным

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Для перинатального центра приобретен офтальмоскоп

фото предоставлено Фондом AYALA

Есть такой диагноз – агрессивная ретинопатия недоношенных. Это быстро прогрессирующая, злокачественная форма заболевания глаз, которая характеризуется молниеносным течением и быстрым развитием отслойки сетчатки у новорожденных. Учитывая зону поражения при агрессивной ретинопатии недоношенных, скорость развития патологического процесса составляет от 24 до 72 часов. Чтобы выявить это заболевание, детскому офтальмологу необходимо провести осмотр новорожденного в первые часы его жизни с помощью офтальмоскопа.

Перинатальный центр Семея обслуживает женщин из Жарминского, Аягозского, Урджарского, Абайского, Бескарагайского, Бородулихинского районов и города Курчатова области Абай. Урджарский и Аягозский районы отдалены от областного центра на 700 км. Обслуживание беременных в критическом состоянии осуществляется вылетами санавиации.

Ежегодно в перинатальном цент­ре Семея появляются на свет 7 000 детей. В 2023-м родилось 540 недоношенных, из них 508 новорожденных были осмотрены офтальмологом. Фондом AYALA приобретено для центра офтальмологическое оборудование: офтальмоскоп, ретинальная камера и аппарат для проведения лазер­коагуляции сетчатки, позволяющие своевременно выявлять заболевание и проводить операции.

Но одного аппарата оказалось недостаточно, и руководство цент­ра обратилось в фонд с просьбой о приобретении еще одного офтальмоскопа, так как большая часть недоношенных имеют риск развития ретинопатии и нуждаются в динамическом наблюдении. Последующие осмотры проводятся в кабинете катамнеза центра, где и нужен еще один офтальмоскоп. На просьбу откликнулась компания «Востокцветмет». Аппарат доставлен и передан перинатальному центру. На нем в кабинете катамнеза проведено 215 осмотров для 67 детей.

Как рассказали в перинатальном центре, в случаях выявления ретинопатии недоношенных ребенку необходимо провести операцию. По мировым стандартам, перед проведением лазеркоагуляции сетчатки необходимо применить интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза, другими словами – сделать укол. В настоящее время в Казахстане разрешен к применению препарат «Луцентис». Это дорогостоящий препарат, и у большинства родителей нет возможности его приобрести. Компания «Востокцветмет» поддержала просьбу руководства медицинского учреждения, и через фонд AYALA приобретено 15 ампул препарата. Как рассказали в фонде, уже использовано 12 ампул.

Стоит отметить, что за 17 лет фонд оказал помощь 264 детским государственным учреждениям здравоохранения и образования в 67 городах и населенных пунк­тах страны.

В настоящее время все силы направлены на снижение детской инвалидности. К сожалению, количество детей с инвалидностью в Казахстане стремительно растет. За последние пять лет эта цифра удвоилась и превышает сто тысяч. Поэтому фонд обеспечивает перинатальные центры современным оборудованием и технологиями, которые помогают изменить жизнь маленьких казахстанцев к лучшему.

#фонд #новорожденные #AYALA #офтальмоскоп

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