Правила оптовой и розничной реализации лекарств и медизделий изменили в РК

Приказом министра здравоохранения от 8 октября 2024 года обновлены Правила реализации лекарственных средств и медицинских изделий, передает Kazpravda.kz

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Среди новых положений указано, что участники оптовой и розничной торговли должны соблюдать Правила маркировки и прослеживаемости лекарств.

Уточняется, что оптовая реализация лекарственных средств должна проводиться с учетом требований надлежащей дистрибьюторской практики (GDP).

Кроме того, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», лекарственные средства и медицинские изделия не подлежат обмену и возврату.

В торговых залах аптек, а также в зонах обслуживания клиентов аптечных пунктов на витринах должны выставляться только те лекарства, которые можно приобрести без рецепта врача. Запрещено размещение на витрине препаратов, отпуск которых осуществляется по рецепту.

Также указано, что недействительные рецепты должны помечаться штампом «Рецепт недействителен» и регистрироваться в Журнале учета неправильно выписанных рецептов, который должен быть пронумерован, прошнурован и подписан руководителем аптеки с печатью (если она имеется).

Информация о неправильно выписанных рецептах будет направляться в территориальные подразделения государственного органа, отвечающего за обращение лекарственных средств и медицинских изделий, а также для сведения руководителю соответствующей медицинской организации.

Приказ вступает в силу с 22 октября 2024 года.