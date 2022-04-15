Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Экономика
В Правительстве рассмотрели итоги работы "KAZAKH INVEST" в 2021 году

Под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось очное заседание совета директоров АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

На заседании рассмотрены итоги деятельности компании за 2021 год, предварительно утверждена финансовая отчетность за 2021 год, также утвержден ряд внутренних документов в новой редакции, таких как Учетная политика и Политика по управлению финансовыми ресурсами. Приняты к сведению отчеты за 1 квартал 2022 года Службы внутреннего аудита и антикоррупционной комплаенс-службы.

Как доложил председатель правления Меиржан Юсупов, при поддержке «KAZAKH INVEST» в 2021 году было реализовано 57 проектов на сумму свыше $3,8 млрд с созданием порядка 5 тыс. рабочих мест. Было организовано более 190 визитов иностранных инвесторов в регионы Казахстана с посещением производственных площадок, в ходе которых состоялись переговоры с представителями госорганов и местного бизнеса.

Стоит отметить, что по итогам 2021 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан вернулся к допандемийному уровню и составил $23,7 млрд.

По поручению руководства страны проводится широкомасштабная работа с целью локализации производств международных компаний на территории РК. Направлены пакеты инвест-предложений в более 200 компаний несырьевых отраслей из порядка 30 стран мира. С заинтересованными компаниями ведутся активные переговоры.

Премьер-министру РК также доложено о результатах деятельности представителей «KAZAKH INVEST» за рубежом. Показатели эффективности работы зарубежных представителей ежегодно рассматриваются на совещании под председательством заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди. Было отмечено, что работа в данном направлении активизируется вследствие постепенного снятия пандейминых ограничений в регионах пребывания зарубежных представителей.

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