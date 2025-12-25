В предновогодние дни полицейские и спасатели в РК перешли на усиление

Олжас Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений и мерам безопасности в праздничные дни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрены меры безопасности в праздничный период, внедрение норм обновленного профильного законодательства, а также результаты проделанной работы в рамках концепции Президента «Закон и Порядок» и план на 2026 года. 

В праздничный период в Казахстане усиливается охрана общественного порядка и контроль за пожарной безопасностью, в готовность приведены резервные силы.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха доложил об увеличении плотности нарядов полиции на улицах и организации круглосуточного дежурства на стратегических объектах, в местах массового скопления граждан. Всего в регионах страны запланировано более 1 тыс. массовых мероприятий, большая часть из которых пройдет с участием детей. В этой связи Премьер-министр поручил МВД совместно с МЧС принять все необходимые меры по обеспечению безопасного проведения запланированных мероприятий и организовать круглосуточное патрулирование и дежурство сотрудников.

«Наша задача – обеспечить работу по профилактике правонарушений и преступлений в местах проведения мероприятий. Необходимо выстроить эффективную систему предупреждения преступлений на улицах и в общественных местах. Организовать визуальный контроль за оперативной обстановкой, в том числе с использованием видеокамер. При необходимости – обеспечить оперативное реагирование на происшествия. Также принять комплекс профилактических мер по предупреждению террористических атак на объектах с массовым пребыванием людей. МВД и МЧС перейти на усиленный вариант несения службы», — поручил Премьер-министр.

Внимание уделено вопросам обеспечения пожарной безопасности в праздничные дни.

Премьер-министр поручил обеспечить безопасность на задействованных объектах, заблаговременно провести проверочные мероприятия, инструктаж и занятия с персоналом объектов. Кроме того, нужно проверить исправность средств тушения пожаров и гидрантов. Независимо от погодных условий проезд к объектам массового скопления людей должен быть обеспечен круглосуточно. МЧС и МВД – принять необходимые меры, а также отработать действия по экстренной эвакуации людей. При необходимости следует провести дополнительные учебные тренировки.

Особый контроль установлен за ситуацией на автомобильных дорогах в связи с тем, что в праздничные дни возрастает автомобильный трафик как внутри города, так и на выездах.

