Сразу отметим, что в минувшем туре не принимали участие четыре дружины, так как две из них – «Астана» и «Актобе» – задействованы в еврокубках. Так, столичная команда свой матч сыграла еще 30 апреля, обыграв «Атырау» со счетом 2:0. А вот «Актобе» свой поединок против жезказганского «Улытау» проведет лишь 20 сентября.

Центральным матчем минувшего уикенда стал поединок в Костанае между местным «Тоболом» и действующим чемпионом страны «Кайратом». Обе команды сейчас борются за самые высокие места, а многие специалисты и болельщики относят их наряду с «Астаной» к главным претендентам на золотые награды.

Поначалу это была борьба равных команд, но постепенно нити игры начали переходить к гостям. В самом конце первого тайма, на 46-й добавленной минуте, с передачи Дастана Сатпаева счет у кайратовцев открыл португалец Жоржиньо. На 68-й минуте второго тайма у алматинцев очередной мяч забил белорус Валерий Громыко, которого на ударную позицию вновь вывел Дастан Сатпаев. А вот на 76-й в ворота гостей был назначен пенальти, который точно реализовал марокканец Ахмед Эль-Мессауди.

Как бы игра складывалась в дальнейшем, неизвестно, но на 77-й минуте у хозяев поля удаление получил нигериец Эдедем Эссьен, чем серьезно ослабил свою команду. На 89-й минуте разгром «Тобола» довершил бразильский нападающий кайратовцев Рикардиньо, который и установил окончательный счет 3:1 в пользу своего клуба. Эта победа означала еще и то, что «Кайрат» по набранным очкам сравнялся с «Астаной».

В остальных поединках тура были зафиксированы следую­щие результаты: столичный «Женис» на своем поле разошелся миром с кокшетауским «Окжетпесом» – 0:0; «Елимай» в Семее разгромил гос­тивший у него талдыкорганский «Жетысу» – 3:0; петропавловский «Кызылжар» с минимальным счетом 0:1 уступил на выезде кызылординскому «Кайсару»; шымкентский «Ордабасы» в гостях нанес крупное поражение туркестанскому «Турану» – 4:0.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА