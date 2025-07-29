В Премьер-лиге установилось «двоевластие»

Футбол
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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Очередной тур первенства страны по футболу среди команд Премьер-лиги, растянувшийся на этот раз на целых три дня, вывел на первое место сразу два клуба – «Астану» и алматинский «Кайрат».

фото ФК "Кызылжар"

Сразу отметим, что в минувшем туре не принимали участие четыре дружины, так как две из них – «Астана» и «Актобе» – задействованы в еврокубках. Так, столичная команда свой матч сыграла еще 30 апреля, обыграв «Атырау» со счетом 2:0. А вот «Актобе» свой поединок против жезказганского «Улытау» проведет лишь 20 сентября.

Центральным матчем минувшего уикенда стал поединок в Костанае между местным «Тоболом» и действующим чемпионом страны «Кайратом». Обе команды сейчас борются за самые высокие места, а многие специалисты и болельщики относят их наряду с «Астаной» к главным претендентам на золотые награды.

Поначалу это была борьба равных команд, но постепенно нити игры начали переходить к гостям. В самом конце первого тайма, на 46-й добавленной минуте, с передачи Дастана Сатпаева счет у кайратовцев открыл португалец Жоржиньо. На 68-й минуте второго тайма у алматинцев очередной мяч забил белорус Валерий Громыко, которого на ударную позицию вновь вывел Дастан Сатпаев. А вот на 76-й в ворота гостей был назначен пенальти, который точно реализовал марокканец Ахмед Эль-Мессауди.

Как бы игра складывалась в дальнейшем, неизвестно, но на 77-й минуте у хозяев поля удаление получил нигериец Эдедем Эссьен, чем серьезно ослабил свою команду. На 89-й минуте разгром «Тобола» довершил бразильский нападающий кайратовцев Рикардиньо, который и установил окончательный счет 3:1 в пользу своего клуба. Эта победа означала еще и то, что «Кайрат» по набранным очкам сравнялся с «Астаной».

В остальных поединках тура были зафиксированы следую­щие результаты: столичный «Женис» на своем поле разошелся миром с кокшетауским «Окжетпесом» – 0:0; «Елимай» в Семее разгромил гос­тивший у него талдыкорганский «Жетысу» – 3:0; петропавловский «Кызылжар» с минимальным счетом 0:1 уступил на выезде кызылординскому «Кайсару»; шымкентский «Ордабасы» в гостях нанес крупное поражение туркестанскому «Турану» – 4:0.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

  Команда М П Н П М О
1 «Астана» 18 12 4 2 41-16 40
2 «Кайрат» 18 12 4 2 38-14 40
3 «Тобол» 17 10 5 2 30-16 35
4 «Актобе» 17 10 3 4 26-12 33
5 «Елимай» 18 8 4 6 25-18 28
6 «Окжетпес» 18 8 4 6 25-24 28
7 «Ордабасы» 17 7 5 5 19-13 26
8 «Женис» 18 5 9 4 20-16 24
9 «Кызылжар» 18 4 7 7 19-23 19
10 «Кайсар» 18 3 8 7 18-30 17
11 «Жетысу» 18 3 7 8 14-28 16
12 «Улытау» 17 3 4 10 10-24 13
13 «Туран» 18 3 2 13 13-37 11
14 «Атырау» 18 2 2 14 10-37 8

 

#Спорт #футбол #Премьер-лига

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