В Президентском центре УДП РК состоялась международная конференция, посвященная 30-летию вступления Казахстана в МАГАТЭ

В Президентском центре РК совместно с Институтом парламентаризма прошла международная конференция «Казахстан на пути к мирному атому: тенденции и перспективы», посвященная 30-летию вступления Республики Казахстан в МАГАТЭ

Целью мероприятия явилось обсуждение исторической значимости инициатив Казахстана в развитии мирового антиядерного движения, важнейших проблем международной безопасности в рамках сотрудничества Казахстана и МАГАТЭ, а также модернизации мирной атомной промышленности.

В работе конференции приняли участие государственные и общественные деятели Казахстана, отечественные и зарубежные эксперты, представители международных организаций.

В своей приветственной речи директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат отметил, чтопо итогам голосования в поддержку строительства АЭС высказались 71,12% граждан из 63,66% принявших участие в референдуме. Таким образом, вопрос, который активно обсуждался в стране на протяжении многих лет, окончательно разрешился. Положительное решение по АЭС стало закономерным результатом стратегического курса Казахстана на пути к мирному атому.

«Закрыв Семипалатинский испытательный ядерный полигон и демонтировав свой ядерный арсенал, Казахстан стал первым государством в мире, добровольно отказавшимся от ядерного оружия, и заслуженно получил статус одного из лидеров глобального антиядерного движения. Президент К.К.Токаев с трибуны Генеральной ассамблеи ООН подтвердил решимость Казахстана добиваться скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Наша страна остается убежденным сторонником продвижения идеи мирного атома, предусматривающего развитие ядерной энергетики и производство ядерного топлива», – сказал Б.Темирболат.

В свою очередь заместитель директора Института парламентаризма Берик Бекжанов рассказал об обеспечении в области атомной энергетики высочайшего уровня безопасности, включающего в себя внедрения инновационных технологий, реализацию стандартов безопасности, установленным Международным агентством по атомной энергии.

По мнению Б.Бекжанова проекты реакторов нового поколения разработаны таким образом, чтобы обеспечивать безопасную работу даже в экстремальных условиях.

«Создание банка низкообогащённого урана имеет высокую имиджевую оценку для Казахстана. Мировое сообщество оценила нашу страну как добросовестного члена МАГАТЭ и безопасного места хранения ядерных материалов. Стоит отметить, что руководство МАГАТЭ дала высокую оценку нашему предприятию как оператору банка низкообогащённого урана. Мы и в дальнейшем будем исполнять все обязательства в рамках подписанных международных документов», – отметил председатель правления Ульбинского металлургического завода Сергей Бежецкий.

Как подчеркнула исполнительный директор Международной компании за отмену ядерного оружия Мелисса Парк:

«Мы верим в мир, в котором ядерное оружие будет не только сокращено, но и полностью уничтожено. Мы верим в мир, в котором ни одна страна, ни один народ никогда больше не испытают на себе ужасы ядерного оружия».

«Примечательно, что конференция проходит в год важного события, а именно проведение референдума по строительству АЭС в Казахстане. Атомная энергетика обладает существенно инновационным потенциалом, способствует решению как минимум трех взаимосвязанных глобальных задач человечества. А именно энергетическую безопасность, экономический рост и улучшение экологической ситуации», - отметил генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков.

В завершении международной конференции участники отметили, что мирный атом уже в ближайшем будущем станет одним из ключевых факторов социально-экономического роста государств.

Справочно: МАГАТЭ было создано в 1957 году в ответ на серьезные опасения и надежды, сопутствовавшие открытию и различным применениям ядерных технологий. Своим появлением Агентство обязано выступлению Президента США Дуайта Эйзенхауэра "Атом для мира" на Генеральной Ассамблее ООН 8 декабря 1953 года.

Официальной датой рождения Международного агентства по атомной энергии считается 29 июля 1957 года – день, когда Устав ратифицировали США в лице Президента Эйзенхауэра. На пресс-конференции, состоявшейся после церемонии подписания в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне, президент Эйзенхауэр упомянул о своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1953 года, в котором он предложил создать МАГАТЭ.

Деятельность МАГАТЭ неразрывно связана с ядерными технологиями и возможностями их двойного применения: как в качестве оружия, так и в качестве имеющего практическую пользу инструмента. Идеи, прозвучавшие в выступлении президента Эйзенхауэра в 1953 году, помогли разработать Устав МАГАТЭ, единогласно одобренный 81 государством в октябре 1956 года.

Агентство было учреждено в системе ООН как международная организация, реализующая концепцию «Атом для мира». С самого начала оно было наделено полномочиями сотрудничать со своими государствами-членами и многочисленными партнерами во всем мире для содействия развитию безопасных, надежных и мирных ядерных технологий.

Сегодня Агентство стремится к достижению более скорого и широкого использования атомной энергии для поддержания мира, здоровья и благосостояния во всем мире. По мере возможности организация обеспечивает, чтобы помощь, предоставляемая им или по его требованию, или под его наблюдением или контролем, не была использована таким образом, чтобы способствовать какой-либо военной цели.

Штаб-квартира МАГАТЭ размещена в Вене (Австрия). У организации также есть 2 региональных отделения – в Торонто (Канада)и Токио(Япония), а также 2 бюро по связи – в Нью-ЙоркеСША) и в г. Женеве (Швейцария).

Кроме того, Агентство управляет лабораториями по ядерным технологиям вВене и Зайберсдорфе(Австрия), а такжев Монако.

14 февраля 1994 года Республика Казахстан стала 121 членом МАГАТЭ, а 26 июля этого же года в Алматы было под­писано Соглашение между Республикой Казахстан и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия, ратифицированное Указом Президента Республики Казахстан № 2344 от 19 июня 1995 года. В соответствии с Соглашением о применении гарантий вся ядерная деятельность в Казахстане поставлена под гарантии МАГАТЭ. Регулярно проводятся инспекции Агентства на ядерных объектах Казахстана, целью которых является проверка и подтверждение количества ядерных материалов и ядерной деятельности, официально заявленных страной.

В настоящее время в Усть-Каменогорске в 950 километрах к востоку от Астаны действует Банк низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ на территории Ульбинского металлургического завода. Банк НОУ, который начал функционировать в 2019 году сегодня является физическим запасом низкообогащенного гексафторида урана общей массой 90 метрических тонн, пригодного для изготовления топлива для стандартного легководного реактора — наиболее распространенного типа ядерных энергетических реакторов в мире. При помощи низкообогащённого урана, который содержится в Банке, можно произвести достаточное количество ядерного топлива для энергоснабжения одного большого города в течение трех лет.