В работе Продкорпорации выявили нарушения антимонопольного законодательства

Сельское хозяйство
145
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Агентство Казахстана по защите и развитию конкуренции провело в отношении Национальной компании «Продкорпорация» расследование и выявило нарушения антимонопольного законодательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

Фото: Kazpravda.kz

Продкорпорация осуществляет форвардный закуп сельскохозяйственной продукции на основании ежегодно утверждаемых правил. Так, в правилах нацкомпании на 2022 год созданы преимущества для отдельных сельхозпроизводителей, поскольку финансирование (расчет) предварительной оплаты зависит от категории поставщиков. К примеру, объем финансовой поддержки для новых участников ниже, чем у действующих.

Принятие таких актов запрещается и признается недействительным согласно статье 194 Предпринимательского кодекса, обосновал антимонопольный орган.

Продкорпорация исполнила предписание АЗРК.

«Соответствующие изменения будут внесены в правила на 2024 год для устранения дискриминации при предоставлении финансовых средств сельхозтоваропроизводителям и обеспечения равного доступа к мерам государственной поддержки», – заключили в агентстве.

 

#нарушение #сельское хозяйство #АЗРК #Продкорпорация #сельхозтоваропроизводители

Популярное

Все
Строить себе дом заставлял начальник подчиненных в Кызылординской области
Вот уже несколько дней вся страна переживает трагедию, развернувшуюся в области Абай. Огонь не намерен отступать, борьбу с ним продолжают вести пожарные расчеты, военные и добровольцы
Майор полиции поставил на поток сбор денег с нарушителей административного законодательства
Миллиарды тенге за последнее десятилетие направлялись на приведение в порядок водохозяйственных объектов юга республики, но вода так и не доходит до землепользователей
Полицейские Северо-Казахстанской области обнаружили мясо марала в багажнике остановленного ими автомобиля
Во избежание повторения трагедии, случившейся в области Абай, решением местных органов власти введен запрет на пребывание физических лиц и автомобилей в лесах других регионов страны в период высокой пожарной опасности
Ситуация с пожаром в Абайской области на 14 июня
Назначен новый аким города Курчатов
Более 3 500 тонн воды сбросили военные летчики на горящий лес в Абайской области
Сменился аким Бородулихинского района, где неделю бушует пожар
Выплаты детям из Нацфонда: кому, сколько, когда
Точка роста – нефтехимия
Ногаев провел экстренное совещание по пожару на скважине в Мангистау
Рассылку о холерной палочке в воде распространяют в Казнете
Выманивших более 40 млн тенге телефонных мошенников задержали в Костанае
Дело "Mudarabah Capital": прокурор снял часть обвинений с вайнеров Туребаева и Шерниязова
Группу вымогателей задержали в Бурабае
Версии масштабного пожара в резервате "Семей орманы" озвучила Генпрокуратура
Лучше переоценить, чем недооценить ситуацию…
Генпрокуратура ответила на вопрос о статусе Ильина, Сулейменовой и Уранхаева в деле о пожаре в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Сотни крестьянских хозяйств в двух районах области Жетысу рискуют остаться без полива из-за плачевного состояния водных сооружений
Об успехах и способах решения в Кызылординской области проблем рассказал на брифинге в СЦК аким региона Нурлыбек Налибаев
Высокая миссия зергера
Лошади Пржевальского, многие местные старожилы считают их куланами, переедут из Европы на родину – в казахстанские национальные парки и природные резерваты
Перекрытие улиц и перебои с водой: в акимате Астаны сделали заявление
Летный состав воинской части 55652 выполняет задачи по охране воздушных рубежей нашей родины
Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Сочи
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Четыре энергоблока аварийно отключились на электростанции в Аксу
Когда решится вопрос с водой в Астане, сообщил Касымбек
Газ взорвался в летнем кафе в Астане
Двое астанчан находятся в тяжелом состоянии после отравления сероводородом в колодце
Игравшего в прятки ребенка всю ночь искали в Акмолинской области
Самолет FlyArystan вернулся в аэропорт из-за потерявшего сознание пассажира
Аким области Улытау объявил выговор своему заместителю и главе Жезказгана за проблемы в сфере ЖКХ
Вернувшийся в город своего рождения конкурс молодых исполнителей «Жас қанат-2023» представил 20 сильных голосов страны
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Дело о спецЦОНах передано в суд
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу

Читайте также

Получить статус свободной от ящура страны поручил Смаилов
Смаилов указал на необходимость проведения сельскохозяйстве…
Аскар Жакупбаев освобожден от должности председателя комите…
Посевы картофеля, сахарной свеклы и риса увеличились в Каза…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]