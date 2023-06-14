В работе Продкорпорации выявили нарушения антимонопольного законодательства

Агентство Казахстана по защите и развитию конкуренции провело в отношении Национальной компании «Продкорпорация» расследование и выявило нарушения антимонопольного законодательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

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Продкорпорация осуществляет форвардный закуп сельскохозяйственной продукции на основании ежегодно утверждаемых правил. Так, в правилах нацкомпании на 2022 год созданы преимущества для отдельных сельхозпроизводителей, поскольку финансирование (расчет) предварительной оплаты зависит от категории поставщиков. К примеру, объем финансовой поддержки для новых участников ниже, чем у действующих.

Принятие таких актов запрещается и признается недействительным согласно статье 194 Предпринимательского кодекса, обосновал антимонопольный орган.

Продкорпорация исполнила предписание АЗРК.

«Соответствующие изменения будут внесены в правила на 2024 год для устранения дискриминации при предоставлении финансовых средств сельхозтоваропроизводителям и обеспечения равного доступа к мерам государственной поддержки», – заключили в агентстве.