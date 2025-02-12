В региональных больницах не хватает специалистов и санитаров

Только в прошлом году на развитие здравоохранения региона из местного бюджета было выделено порядка 19 млрд тенге. Полным ходом идет строительство новых больниц. На ближайшие три года, к примеру, запланировано введение в эксплуатацию более 60 медицинских объектов по области. Вопрос только в том, кто будет в них работать? Ведь, несмотря на тот факт, что сейчас в регионе работают около семи тысяч врачей и работников среднего звена, дефицит медицинских кадров остается одной из наиболее актуальных проблем области.

Но из этой ситуации есть выход, считает глава региона Серик Шапкенов.

– Мы привлекаем квалифицированных и получивших недавно высшее образование молодых специалистов из других регионов. Назначили выплату единовременной надбавки. В прошлом году ее размер увеличен вдвое. Врачам, согласившимся работать в селах, выплачено по 10 миллионов тенге, в райцент­рах – по 8,5 миллиона тенге, а в городе – по 5 миллионов тенге. В результате в 2024 году трудоустроены 140 врачей. Наряду с этим в рамках жилищной программы для медицинских работников квартирами обеспечены 42 врача. Также приобретено 105 служебных квартир, – сообщил Серик Шапкенов.

Правда, это относится в первую очередь к врачам и работникам среднего звена. Чего не скажешь о санитарах, дефицит которых создает проблемы для пациентов. Эти работники играют важную роль в обеспечении ухода за ними, поддержании чистоты в медицинских учреждениях и выполнении множества других обязанностей. Однако низкая заработная плата, тяжелые условия труда и недостаточная популярность профессии приводят к тому, что их число сокращается, а нагрузка на оставшихся сотрудников значительно возрастает. По данным управления здравоохранения области, сегодня по региону не хватает порядка 100 санитаров.

По словам заведующей нейро-ин­сультным центром Атырауской областной больницы Марты Исмаиловой, к ним попадают только экстренные пациенты, которым без посторонней помощи не обойтись.

– Санитары получают низкую зарплату по сравнению с другими медицинскими работниками. Это делает профессию непривлекательной для новых кадров, особенно среди молодежи. В большинстве случаев санитаров не обучают на специализированных курсах, а принимают на работу без достаточной подготовки. Это затрудняет адаптацию новых сотрудников и снижает качество их работы. Я считаю, что их труд заслуживает большей заработной платы. Для них должны быть предусмотрены и другие условия, например, выдача служебной квартиры. У нас многие снимают жилье. Нехватка санитаров отражается на остальных – идет сильная нагрузка. Сейчас они работают через сутки, но так не должно быть, – говорит Марта Исмаилова.

Сложнее всего санитарам хирурги­ческих, инсультных и онкологических отделений, где требуются физически и морально сильные работники. Брезгливым там тоже не место, ведь часто приходится работать с грязным постельным бельем, пятнами крови, капризными пациентами...

Одна из преданных своей работе санитарок – 52-летняя Фауза Утебалиева, которая работает в областной больнице около шести лет. По ее словам, работа санитарки в инсультном отделении очень тяжелая. На одной сотруднице порой «висят» по несколько больных. Среди них есть ходячие, но многие из них парализованные. Работа у Фаузы, как и у других санитарок отделения, начинается в 8 утра, когда раздается завтрак. Многих пациентов нужно накормить и напоить. Дальше следует поменять подгузники, простыни, но прежде – провести гигие­нические процедуры.

– Тяжело, кстати, не столько с пациентами, сколько с родственниками. Сами больные всегда стараются поблагодарить, говорят теплые слова, а это, конечно, для нас самое ценное. Работа не из легких, но руководство у нас замечательное, всегда поддержит. К нам приходят молодые девушки и парни, но, проработав один день, просто сбегают, говоря, что лучше пойдут работать официантом, – поделилась Фауза Утебалиева.

Надо понимать, что у санитаров, которые не желают получать профильное образование, карьерного роста нет. Но если санитар начинает учиться, посещает различные курсы, то он сможет вскоре получить вакансию медбрата и даже врача, что зависит от выбранного направления подготовки.

Возвращаясь к врачам, отметим, что их, по словам представителей сферы здраво­охранения, в регионе все еще не­достаточно. Но местные власти занимаются решением этой проблемы. В прошлом году, к примеру, в Атырау­скую область удалось привлечь около 200 медицинских работников.

Один из молодых специалистов, приехавший в Атырау, – Дастан Закарин. В 2022 году он закончил резидентуру по специальности «акушерство и гинекология» Западно-Казахстанского медицинского университета им. Марата Оспанова. А поступил на резидентуру благодаря гранту акима Атырауской области.

– Работа врача – напряженная физи­чески и морально, – рассуждает Дастан. – Каждый день, возвращаясь домой, мыс­лями остаемся на работе и переживаем за своих пациентов. Это колоссальный труд! Из-за нехватки врачей и невысокой заработной платы мы вынуждены брать дополнительные дежурства. Но я не жалуюсь, ведь всем сердцем люблю свою профессию.

Ветераны сферы здравоохранения говорят, что большой отток медицинских работников начался еще в начале 90-х годов. Недостаточное финансирование привело тогда к сокращению рабочих мест, изнашиванию имевшейся аппаратуры, снижению заработных плат, нехватке лекарств.

– Многие специалисты, врачи с много­летним опытом стали тогда покидать профессию. Сфера здравоохранения теряла кадровый потенциал. Так, в медицине остались только верные своему делу врачи, которые пришли в профессию, чтобы помогать людям, – рассказывает ветеран здравоохранения, врач-педиатр Гульнара Мамбетова.

Сегодня ситуация, конечно, кардинально изменилась. Но проблема с медицинскими кадрами в регионах остается. И как она будет решаться окончательно – пока ответа нет.