В реку слили кислоту?

Экология
63
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Массовый замор рыбы в реке Бадам, о котором мы оперативно сообщали, по предварительным данным, мог быть вызван попаданием в воду… серной кислоты. К такому выводу пришли экологи по итогам лабораторных исследований проб воды, отобранных на месте происшествия.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В публикации «Сброс стоков остановлен», вышедшей в номере «КП» от 5 февраля 2026 года, говорилось о масштабном экологическом ЧП на реке Бадам. Результаты анализов выявили повышенное содержание сульфатов, что указывает на формирование кислой среды. По мнению специалистов, резкое изменение химического состава воды стало критическим фактором, губительным для водных организмов.

Предположительно, загрязнение связано с несанкционированным промышленным сбросом. Кислотосодержащий раствор был направлен в канализационную систему, однако из-за повреждения трубопровода произошел порыв, в результате чего агрессивные стоки в течение нескольких часов беспрепятственно попадали в реку.

Как отмечает руководитель испытательной лаборатории департамента экологии города Шымкента Акмарал Нысанбекова, даже сброс кислотных раст­воров в канализацию является грубым нарушением экологических требований. Подобные отходы подлежат обязательной предварительной нейтрализации с использованием локальных очистных сооружений.

Сейчас уполномоченные органы проводят проверку, в ходе которой намерены установить предприятие, допустившее сброс кислотных стоков. По ее итогам к нарушителям будут приняты меры в соответствии с действующим природоохранным законодательством.

#Шымкент #река #рыба #замор

Популярное

Все
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Креативный импульс для экономики
Высокая оценка курса реформ
От водородной энергетики до умных сетей
Обсуждены вопросы развития социальной сферы ВКО
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Сформирован проект повестки
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
В заказчиках недостатка нет
Ау, отечественный инвестор!
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Снег Алматы привычнее песков Неома
Финансовый ликбез для школьников
В районе открылись новые ФАПы
Урожай зависит от семян
В реку слили кислоту?
Сказка на новый лад
Пусть зеленым будет город!
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Самая большая ценность
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
С позиций демократического мышления
Продвигать главные ценности
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Первое в 2026 году заседание Совета ЕЭК прошло в Москве
Казахстан и Грузия расширяют сотрудничество в туризме
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие изменения ждут Атырау?
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Нацгвардии провели турнир по бильярду

Читайте также

Бектенов: Экологическая культура и бережное отношение к при…
Клуб «Таза» спешит на помощь
Превышение норм сероводорода в 36 раз: НПЗ проверят после ж…
Молодежь за зеленое будущее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]