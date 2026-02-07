собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Массовый замор рыбы в реке Бадам, о котором мы оперативно сообщали, по предварительным данным, мог быть вызван попаданием в воду… серной кислоты. К такому выводу пришли экологи по итогам лабораторных исследований проб воды, отобранных на месте происшествия.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В публикации «Сброс стоков остановлен», вышедшей в номере «КП» от 5 февраля 2026 года, говорилось о масштабном экологическом ЧП на реке Бадам. Результаты анализов выявили повышенное содержание сульфатов, что указывает на формирование кислой среды. По мнению специалистов, резкое изменение химического состава воды стало критическим фактором, губительным для водных организмов.

Предположительно, загрязнение связано с несанкционированным промышленным сбросом. Кислотосодержащий раствор был направлен в канализационную систему, однако из-за повреждения трубопровода произошел порыв, в результате чего агрессивные стоки в течение нескольких часов беспрепятственно попадали в реку.

Как отмечает руководитель испытательной лаборатории департамента экологии города Шымкента Акмарал Нысанбекова, даже сброс кислотных раст­воров в канализацию является грубым нарушением экологических требований. Подобные отходы подлежат обязательной предварительной нейтрализации с использованием локальных очистных сооружений.

Сейчас уполномоченные органы проводят проверку, в ходе которой намерены установить предприятие, допустившее сброс кислотных стоков. По ее итогам к нарушителям будут приняты меры в соответствии с действующим природоохранным законодательством.