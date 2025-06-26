Фото: Минкультуры РК

Минкультуры сообщило о завершении работы V Республиканской Летней школы волонтеров, организованной Национальным фронт-офисом в рамках реализации стратегического партнерства «Birgemiz: areket yaqyty», передает Kazpravda.kz

Летняя школа проводится с 2021 года и за это время зарекомендовала себя как одна из ключевых платформ по формированию устойчивого волонтерского сообщества в стране. Мероприятие направлено на развитие компетенций, повышение мотивации и вовлечение граждан в социально значимые инициативы.

Школа 2025 года объединила активных участников из различных регионов Казахстана, обеспечив условия для обмена опытом, обучения и расширения взаимодействия в сфере добровольчества. В ходе обучающих сессий и тренингов участники усилили свои профессиональные и личностные навыки, а также получили практические инструменты для реализации собственных инициатив.

В рамках мероприятия были представлены истории успеха выпускников прошлых лет, реализовавших значимые инициативы в своих регионах — от социальных проектов до крупных мероприятий, поддержанных как государственными, так и негосударственными структурами.