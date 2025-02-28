В резерве, но в готовности Парламент 28 февраля 2025 г. 3:00 7 Лаура Тусупбекова специальный корреспондент Сенат одобрил закон о воинской службе в резерве фото пресс-службы Сената Парламента РК Сенат на пленарном заседании под председательством спикера Сената Парламента Маулена Ашимбаева одобрил поправки по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов, направленные на создание правовой основы для обеспечения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований резервными силами. Как пояснил сенатор Сергей Ершов, документ разработан в целях создания правовой основы для обеспечения Вооруженных Сил резервными силами. Законом вносятся изменения и дополнения в Водный, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Трудовой и Социальный кодексы, а также в четырнадцать законов Республики Казахстан. Поправками устанавливаются требования к лицам, поступающим на воинскую службу в резерве, например, таких как наличие необходимых личных, моральных и профессиональных качеств, уровня образования. Определяются срок контракта о прохождении воинской службы в резерве, порядок его заключения и проведения занятий, сборов. Контракт будет заключаться в добровольном порядке на три года, а занятия и сборы по боевой подготовке займут не более шестидесяти календарных дней в году, включая ежемесячные занятия сроком до трех дней. Предусматривается ряд норм по социальной защите военного резервиста. В частности, ему ежемесячно за счет бюджетных средств будет выплачиваться минимальная заработная плата, а в период проведения сборов по боевой подготовке или сборов при кризисных ситуациях – минимальная заработная плата безработному лицу, а работающему лицу – средняя месячная заработная плата по месту работы, при этом за ним сохраняются место работы и должность. Закрепляется возможность получения резервистом в полном объеме медицинского обеспечения, питания, единовременной компенсации в случае получения им увечья. В случае его гибели во время сборов и занятий предусматривается выплата единовременной денежной компенсации, а его наследникам – единовременная денежная компенсация в размере 500 месячных расчетных показателей. При этом исключается возможность получения им жилища и жилищных выплат, так же, как военнослужащим срочной воинской службы, курсантам и кадетам военных учебных заведений, военнообязанным, призванным на воинские сборы. Расходы на содержание резервистов будут осуществляться за счет бюджетных средств. Законом предусматриваются нормы по ежегодной индексации пенсионных выплат за выслугу лет, назначенным военнослужащим с 1 января 2016 года. Сотрудники силовых структур, имеющие достаточную выслугу лет, по истечении срока контракта наделяются правом на пенсионные выплаты. Кроме этого, отдельными нормами закона функции Министерства сельского хозяйства в части субсидирования услуг по подаче воды и возмещения затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на внедрение водосберегающих технологий орошения переданы в Министерство водных ресурсов и ирригации. Комментируя документ, Маулен Ашимбаев выразил надежду, что одобренный закон окажет положительное влияние на повышение потенциала Вооруженных сил Казахстана, а также обороноспособности нашей страны. Также в ходе заседания сенаторами была рассмотрена и одобрена ратификация Соглашения между Правительствами Казахстана и России о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем наших стран. Ратификация соглашения позволяет обеспечить параллельную работу энергетических систем Казахстана и России, расширить дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество в области электроэнергетики, а также снизить дефицит регулирующих мощностей энергосистем Казахстана. Аргументируя необходимость принятия закона, сенатор Шакарим Буктугулов подчеркнул, что энергетическая устойчивость является одним из важнейших компонентов национальной безопасности. Развитие страны напрямую зависит от стабильности энергетической отрасли. Об этом не раз указывал Глава государства, отмечая, что необходимо срочно решать проблемы энергетической безопасности. – На сегодня мы отчасти зависим от качества работы энергосистем сопредельных государств. Энергетическая система Казахстана работает в параллельном режиме с энергетической системой Российской Федерации и стран Центральной Азии. Параллельная работа электроэнергетических систем является важным фактором надежной и эффективной работы каждой из систем, создающим базу для взаимовыгодного сотрудничества в области электроэнергетики. В рассматриваемом сегодня соглашении предусмотрены необходимые меры, обеспечивающие параллельную работу единых энергетических систем Казахстана и России, – сказал депутат. По данным Министерства энергетики, в ЕЭС Казахстана в последние годы наблюдается дефицит регулирующих мощностей. Наряду с этим аварийные и неплановые ремонты на отечественных электрических станциях привели к систематическим превышениям допустимых значений перетоков электрической мощности между энергосистемами Казахстана и России. В последние годы по ряду объективных причин энергетическая сфера республики последовательно превращается в дефицитную. Свидетельством этого является прошедший год, по итогам которого мы вынуждены были импортировать из России электроэнергию. – Основные причины дефицита – это высокий уровень износа как основного, так и вспомогательного оборудования в энергосистеме, ежегодный рост потребления электрической и тепловой энергии, неэффективная тарифная политика, невложение средств в модернизацию энергосистем. Сфера электроэнергетики нашей страны пережила не одну реформу. Но решение системных недоработок, как мы видим, все еще остается под вопросом. Поэтому сегодня важно принятие оперативных и эффективных мер по дальнейшему развитию рынка электроэнергетики. Учитывая необходимость сохранения энергетической безопасности, надежного энергоснабжения экономики и населения страны, а также учитывая ежегодный рост потребления электрической энергии, однозначно требуется ввод новых энергомощностей и осуществление модернизации существующих электрических станций, – сказал сенатор. Также согласно повестке сенаторы рассмотрели и законы «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций» и «О ратификации Соглашения в форме обмена письмами к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций от 14 февраля 2024 года». Было отмечено, что ратификация соглашений – это возможность для Казахстана как постоянного и надежного партнера ООН присоединиться к международной миротворческой миссии и внести свой вклад. Меморандумы устанавливают правовые и организационные основы миротворческой деятельности Республики Казахстан, определяют порядок предоставления персонала, техники и материального обеспечения, а также механизм финансирования и возмещения затрат. Документы закрепляют статус казахстанских военнослужащих в составе UNDOF, их дисциплинарную и уголовную ответственность, а также меры контроля за исполнением обязательств. В рамках меморандума ООН берет на себя обязательство компенсировать расходы, связанные с участием Республики Казахстан в миссии. #Сенат #заседание #законодательство