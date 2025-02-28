В резерве, но в готовности

Сенат на пленарном заседании под председательством спикера Сената Парламента Маулена Ашимбаева одобрил поправки по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов, направленные на создание правовой основы для обеспечения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований резервными силами. Как пояснил сенатор Сергей Ершов, документ разработан в целях создания правовой основы для обеспечения Вооруженных Сил резервными силами.

Законом вносятся изменения и дополнения в Водный, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Трудовой и Социальный кодексы, а также в четырнадцать законов Республики Казахстан.

Поправками устанавливаются требования к лицам, поступающим на воинскую службу в резерве, например, таких как наличие необходимых личных, моральных и профессиональных качеств, уровня образования. Определяются срок контракта о прохождении воинской службы в резерве, порядок его заключения и проведения занятий, сборов. Контракт будет заключаться в добровольном порядке на три года, а занятия и сборы по боевой подготовке займут не более шестидесяти календарных дней в году, включая ежемесячные занятия сроком до трех дней.

Предусматривается ряд норм по социальной защите военного резервиста. В частности, ему ежемесячно за счет бюджетных средств будет выплачиваться минимальная заработная плата, а в период проведения сборов по боевой подготовке или сборов при кризисных ситуациях – минимальная заработная плата безработному лицу, а работающему лицу – средняя месячная заработная плата по месту работы, при этом за ним сохраняются место работы и должность.

Закрепляется возможность получения резервистом в полном объеме медицинского обеспечения, питания, единовременной компенсации в случае получения им увечья. В случае его гибели во время сборов и занятий предусматривается выплата единовременной денежной компенсации, а его наследникам – единовременная денежная компенсация в размере 500 месячных расчетных показателей. При этом исключается возможность получения им жилища и жилищных выплат, так же, как военнослужащим срочной воинской службы, курсантам и кадетам военных учебных заведений, военнообя­занным, призванным на воинские сборы.

Расходы на содержание резервистов будут осуществляться за счет бюджетных средств.

Законом предусматриваются нормы по ежегодной индексации пенсионных выплат за выслугу лет, назначенным военнослужащим с 1 января 2016 года. Сотрудники силовых структур, имеющие достаточную выслугу лет, по истечении срока контракта наделяются правом на пенсионные выплаты.

Кроме этого, отдельными нормами закона функции Минис­терства сельского хозяйства в части субсидирования услуг по подаче воды и возмещения затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на внед­рение водосберегающих технологий орошения переданы в Министерство водных ресурсов и ирригации.

Комментируя документ, ­Маулен Ашимбаев выразил надежду, что одобренный закон окажет положительное влияние на повышение потенциала Вооруженных сил Казахстана, а также обороноспособности нашей страны.

Также в ходе заседания сенаторами была рассмотрена и одоб­рена ратификация Соглашения между Правительствами ­Казахстана и России о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических сис­тем наших стран. Ратификация соглашения позволяет обеспечить параллельную работу энергетических систем Казахстана и России, расширить дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество в области электроэнергетики, а также снизить дефицит регулирующих мощнос­тей энергосис­тем Казахстана.

Аргументируя необходимость принятия закона, сенатор ­Шакарим Буктугулов подчеркнул, что энергетическая устойчивость является одним из важнейших компонентов национальной безо­пасности. Развитие страны напрямую зависит от стабильности энергетической отрасли. Об этом не раз указывал Глава государства, отмечая, что необходимо срочно решать проблемы энергетической безопасности.

– На сегодня мы отчасти зависим от качества работы энергосистем сопредельных государств. Энергетическая система ­Казахстана работает в параллельном режиме с ­энергетической системой Российской Федерации и стран Центральной Азии. Параллельная работа электро­энергетических систем является важным фактором надежной и эффективной работы каждой из систем, создающим базу для взаимовыгодного сотрудничества в области электроэнергетики. В рассматриваемом сегодня соглашении предусмотрены необходимые меры, обеспечивающие параллельную работу единых энергетических систем ­Казахстана и России, – сказал депутат.

По данным Министерства энергетики, в ЕЭС Казахстана в последние годы наблюдается дефицит регулирующих мощнос­тей. Наряду с этим аварийные и неплановые ремонты на отечественных электрических станциях привели к систематическим превышениям допустимых значений перетоков электрической мощности между энергосистемами Казахстана и России.

В последние годы по ряду объек­тивных причин энергетическая сфера республики последовательно превращается в дефицитную. Свидетельством этого является прошедший год, по итогам которого мы вынуж­дены были импортировать из России электроэнергию.

– Основные причины дефицита – это высокий уровень износа как основного, так и вспомогательного оборудования в энергосистеме, ежегодный рост потребления электрической и тепловой энергии, неэффективная тарифная политика, невложение средств в модернизацию энергосистем. Сфера электроэнергетики нашей страны пережила не одну реформу. Но решение системных недоработок, как мы видим, все еще остается под вопросом. Поэтому сегодня важно принятие оперативных и эффективных мер по дальнейшему развитию рынка электроэнергетики. Учитывая необходимость сохранения энергетической безопасности, на­дежного энергоснабжения экономики и населения страны, а также учитывая ежегодный рост потребления электрической энергии, однозначно требуется ввод новых энергомощностей и осуществление модернизации существующих электрических станций, – сказал сенатор.

Также согласно повестке сенаторы рассмотрели и законы «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъе­динением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций» и «О ратификации Соглашения в форме обмена письмами к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Респуб­лики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объе­диненных Наций от 14 февраля 2024 года».

Было отмечено, что ратификация соглашений – это возможность для Казахстана как постоянного и надежного парт­нера ООН присоединиться к меж­дународной миротворческой миссии и внести свой вклад. Меморандумы устанавливают правовые и организационные основы миротворческой деятельности Республики Казахстан, определяют порядок предоставления персонала, техники и материального обеспечения, а также механизм финансирования и возмещения затрат. Документы закрепляют статус казахстанских военнослужащих в составе UNDOF, их дисциплинарную и уголовную ответственность, а также меры контроля за исполнением обязательств. В рамках меморандума ООН берет на себя обязательство компенсировать расходы, связанные с участием Республики Казахстан в миссии.