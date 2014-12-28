В результате крушения вертолета в Бразилии погибли 5 человек

Пятеро человек погибли в результате крушения вертолета в бразильском штате Сан-Паулу. Об этом сообщили представители полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
На его борту находилась семья состоятельного бизнесмена, который решил обратиться в больницу Сан-Паулу в связи с недомоганием и высокой температурой у его двухлетнего ребенка. Для этого в курортный район на океанском побережье штата, где семья проводила рождественские праздники, был срочно вызван вертолет AS-350.
Аппарат по невыясненным пока причинам потерял управление, рухнул на землю всего в 5 км от места взлета и загорелся. Все находившиеся на борту погибли.
Начато расследование произошедшего.