По итогам внеплановой проверки, проведенной региональным департаментом экологии, в Риддере городскую теплоэлектроцентраль наказали штрафом за сброс сточных вод в реку Тихую, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как значится в сообщении, размещенном экологами в своем аккаунте в Instagram, в ходе проверки инспекторы выявили незаконный сброс зольношлаковых масс и бытовых загрязняющих сточных теплостанции в старое золошлаковое хранилище с дальнейшим попаданием в реку Тихая.

«Это является нарушением требований природоохранного законодательства. ТЭЦ Риддера входит в состав АО «Шығыс Жылу». Общая сумма штрафов, наложенных в рамках упрощенной процедуры, составила 5,5 миллиона тенге. Штрафы уплачены в полном объеме», - отмечается в сообщении.

Как дополнительно пояснили экологи, предприятию выдано предписание по устранению нарушений и рекультивации земельного участка, загрязненного сточными водами. Кроме того, станция обязана привести золошлаковый трубопровод в соответствие с проектными решениями.

Река Тихая образована слиянием двух горных рек Журавлихи и Филипповки и, в свою очередь, сливается с рекой Громотухой, образуя в черте Риддера реку Ульба. Ульба – один из наиболее крупных притоков Иртыша.