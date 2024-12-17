Институт микрофинансового омбудсмена впервые введут в РК

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Он будет рассматривать споры казахстанцев, связанные с микрокредитами, без необходимости обращения в суд

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

С 21 декабря 2024 года начнёт свою работу институт микрофинансового омбудсмена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР 

Как пояснили в агентстве, его основная цель – обеспечить защиту прав граждан и помочь в досудебном урегулировании споров. Микрофинансовый омбудсмен будет рассматривать споры казахстанцев, связанные с микрокредитами, включая вопросы урегулирования просроченной задолженности и споры с коллекторскими агентствами.

Обратиться за помощью к омбудсмену могут только клиенты микрофинансовых организаций (МФО) – физические лица. Его услуги бесплатные. Он будет действовать как независимый арбитр, способствующий разрешению конфликтов без необходимости обращения в суд.

Решение омбудсмена обязательно к исполнению для микрофинансовой организации в случае принятия его заемщиком и должно быть исполнено в течение 30 дней, если стороны не договорились об ином сроке.

В компетенцию микрофинансового омбудсмена не входят дела, переданные в суд или имеющие вступившие в законную силу судебные акты. Он также не рассматривает обращения с недоказанными обстоятельствами или направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела.

Предполагается, что деятельность микрофинансового омбудсмена будет способствовать развитию рынка микрозаймов в правовом поле. Этот институт будет стимулировать МФО к соблюдению законодательства и внедрению лучших практик обслуживания. Отметим, что в настоящее время в стране действуют банковский и страховой омбудсмены.

Напомним, что по состоянию на 1 октября 2024 года, в Казахстане действуют 220 микрофинансовых организаций, 215 кредитных товариществ и 497 ломбардов.

#кредит #омбудсмен #защита прав #МФО

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