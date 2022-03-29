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В ручном режиме
Портнягина Наталия
корреспондент

Кризис логистики и платежей, связанный с внешнеполитической ситуацией, имеет все шансы стать затяжным, считают предприниматели Западного Казахстана.

А значит, по их мнению, необходимо переходить на ручной режим управления экономикой, в том числе оказывая поддержку товаропроизводителям и обеспечивая наиболее полную загрузку отечественных предприятий.

Из-за наложенных на Россию санкций рушатся отработанные годами экономические связи с зарубежными партнерами, бизнес теряет прибыль на нестабильнос­ти курсов валют. Есть опасения в спекуляциях как со стороны поставщиков нынешних, так и потенциальных, в случае если придется переходить на продукцию отечественных товаропроизводителей. С другой стороны, высокая вероятность усиления импорта товаров из РФ может вызвать (и вызовет!) стагнацию местных производств.

На недавней встрече с акимом области предприниматели озвучили эти и другие проблемы, а также обсудили возможность дополнительного субсидирования, введения кредитных каникул, необходимость внесения изменений в нормативно-правовые акты. Так, те компании, которые сегодня становятся участниками госзакупок, подвержены большому риску попасть в список недобро­совестных поставщиков. Некоторые тендеры проводятся по полгода–год. Цены же меняются чуть ли не каждый день. Поэтому бизнес-сообщество также предлагает пересматривать цены в тендерах ежемесячно.

Пока предприниматели говорят о собственных рисках, потребители на своих кошельках прочувствовали нестабильность экономической ситуации.

Пожалуй, как и в других регионах, главным мерилом уверенности в завтрашнем дне практически каждой западноказахстанской семьи стал запас сахара. В пик ажиотажного спроса сахарные цены в некоторых торговых точках областного центра достигали 700 тенге за килограмм.

Продавцы розницы, нацепив на лицо маску трагической обреченности, только вздыхали и предлагали брать, не раздумывая… Мол, то ли еще будет! Хотя в крупных торговых центрах цены на этот продукт оставались в пределах разумного.

Откровенная спекуляция наряду с объективными факторами привела к тому, что в регионе в середине марта был допущен максимальный (на 9,5%) рост цен на социально значимые продовольственные товары. Вместе с тем по десяти из них регион обеспечивает себя в полной мере, по четырем (картофелю, луку, подсолнечному маслу и мясу кур) – на 70% и выше. По капус­те, моркови, сливочному маслу, пастеризованному молоку, кефиру, творогу, рису, сахару, соли и гречневой крупе наблюдается высокая зависимость от завоза.

Если некоторые виды из списка СЗПТ региону все же придется завозить, то переломить ситуацию с обеспечением населения мясом кур, овощами и молочной продукцией в силах самих западноказахстанских аграриев.

Для этого только в текущем году планируется осуществить 36 проектов на сумму 28,9 млрд тенге, 22 из них – в сфере животноводства, 13 – в сфере расте­ниеводства и один – в сфере переработки сельхозпродукции.

Руководство области нацелено на создание вокруг Уральска «молочного» и «зеленого» продовольственных поясов, что предполагает организацию крупных комплексов, молочно-товарных ферм и модульных молокоперерабатывающих предприятий, а также увеличение площадей под картофель и овощи.

Вот только бы скоррелировать планы местной исполнительной власти с реальными возможнос­тями фермеров. Так, овощеводы не первый год говорят о дефиците рабочих рук.

Местное население не особо прельщают сезонные заработки на полях. Вся надежда на гастарбайтеров из Узбекистана. К слову, их зарплаты также зависят от конъюнктуры внешнего рынка, так как считаются они в долларах. Но и это не гарант стабильности. Деятельность уже трех крупных овощеводческих хозяйств в пригороде сегодня под большим воп­росом: некому работать.

Просят аграрии внести изменения и в проведение конкурса по распределению удешевленного ГСМ внутри области. Операторы должны гарантировать его выдачу с 1 апреля, независимо от того, свой это объем или удешевленный.

В нынешнем году прогнозируется ранняя весна, и, возможно, весенне-полевые работы начнутся уже в первой декаде апреля. Кроме того, тендер нужно проводить по условию самой низкой цены без учета доставки, считают фермеры, так как в дальние районы уходит лишь 10% от всего объема удешевленных ГСМ, большая часть распределяется в пределах 80–100 км от областного центра.

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