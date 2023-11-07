В Самарканде состоялся Веронский экономический форум

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3-4 ноября 2023 г. в г. Самарканде (Республика Узбекистан) состоялся ежегодный XVI Веронский Евразийский экономический форум на тему: «Евразия в меняющемся мире: повестка дня сотрудничества», где обсуждались вопросы в области прав человека, евразийской интеграции, проблемы межгосударственного взаимодействия в области экономики и финансов, энергетики, новых технологий и инноваций.

Фото: ccir.mosca.ru

В повестку Форума также были включены такие темы, как новые механизмы торгово-инвестиционного и технологического сотрудничества в новом международном контексте; перспективы развития сырьевых и энергетических рынков в современных условиях; перестройка логистики и транспортных маршрутов с учетом меняющихся глобальных реалий; рынки финансовых и банковских услуг в меняющемся глобальном контексте; новая технологическая революция: вызовы и возможности для Евразии; перспективы промышленного и технологического сотрудничества на пространстве Большой Евразии; обеспечение развития аграрного сектора и всемирной продовольственной безопасности, возможности экологического сельского хозяйства; «Гуманизм или деградация? Ценностные основания будущего мира».

С приветствиями на церемонии открытия выступили: Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан - Жамшид Ходжаев, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Алексей Оверчук, Президент Фонда международного сотрудничества, экс-Председатель Европейской комиссии, экс-Премьер-министр Италии - Романо Проди, Президент Ассоциации «Познаём Евразию» (Италия) - Антонио Фаллико.

Жамшид Ходжаев и Алексей Оверчук зачитали приветствия соответственно Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента России Владимира Путина.

Романо Проди в своём выступлении дал характеристику политическим и экономическим процессам, происходящим в мире. Он отметил: «Мы должны осознать, что роль ЕС заключается в том, что мы можем соединять государства, учитывая их различия. Мы должны работать на благо мирного сосуществования, но, к сожалению, я пока не вижу желания проявить такую волю в области внешней политики. Это должен быть объединяющий потенциал, он не должен работать на разобщение. Мы должны использовать различия между нами, чтобы создавать общую реальность, общие правила».

Антонио Фаллико заявил о глубокой символичности того, что форум проходит в центре древнего Шелкового Пути на перекрестке дорог на запад и восток, север и юг. «Большая Евразия», простирающаяся от Атлантики до Тихого океана, является территорией, призванной решить многие экономические, социальные, гуманитарные и культурные запросы человечества.

Председатель Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, член Венецианской комиссии от Казахстана, член Академического совета Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Игорь Рогов проинформировал участников форума о правозащитной деятельности в Казахстане, подчеркнув, что Республика Казахстан признает защиту прав и свобод человека существенным условием обеспечения мира, справедливости и благополучия. Без обеспечения прав и свобод человека, заявил он, невозможны построение демократического, и правового государства, социально-экономический прогресс. Он также отметил, что защита бизнеса – один из приоритетов государственной политики. В Республике предприняты меры по исключению незаконного вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного процесса, потому что именно в этой сфере бизнес испытывают наиболее сильное давление со стороны государства. Кроме того, он проинформировал, что одним из эффективных механизмов защиты бизнеса вообще и инвесторов, в особенности, стала деятельность Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и созданных при нём Суда и Международного арбитражного центра (МАЦ).

Комментируя выступления спикеров форума, поднимавших вопросы правового регулирования использования искусственного интеллекта в экономической сфере, Игорь Рогов сообщил о том, что по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева разрабатывается нормативно-правовая база, призванная обеспечить защиту прав человека в сфере применения искусственного интеллекта. Информация вызвала большой интерес у участников мероприятия.

В числе модераторов и спикеров форума были видные представители международных, государственных и общественных организаций: Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Советник Президента РФ - Валерий Фадеев; Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации - Вячеслав Фетисов; Почетный президент центра Национальных интересов в Вашингтоне – Дмитрий Саймс; Генеральный секретарь, International Technology Transfer Network (ITTN) - Джон Чжан; Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии - Сергей Глазьев и другие представители государственных и бизнес-структур Германии, Италии, США, Турции, Узбекистана, Франции.

Организаторами форума выступили Ассоциация «Познаём Евразию», Фонд Росконгресс и Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан.

Секретариат Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан

Ссылки на телеграм каналКомиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан:

https://t.me/Legaldialogues_kz/121

https://t.me/Legaldialogues_kz/124

https://t.me/Legaldialogues_kz/125

#казахстан #Самарканд #форум

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