В Сарыагаше выращивают клубнику по новому методу

Фото: акимат Туркестанской области

Индивидуальный предприниматель в селе Мадениет Сарыагашского района внедряет современные технологии в своем тепличном хозяйстве по выращиванию клубники. Инвестиционная стоимость проекта, стартовавшего в 2023 году, составляет 300 млн тенге, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Предприниматель Аширафи Шимбергенов, развивающий дело по новым технологиям, построил на 2,5 га теплицу современного типа, не требующую систем отопления, где и выращивает ягоду. Площадь посева в закрытом грунте по новой технологии - 13 гектаров. В теплице работают 15 постоянных, в сезон - 40.

Особенность теплицы в том, что продукцию выращивают через солнечный свет и специально сшитые одеяла. По словам владельца хозяйства, урожайность составляет не менее 50 тонн за три года.

Предприниматель с 10-летним опытом работы имеет опыт работы в Италии и Нидерландах с профессионалами в этой области. В настоящее время по проектной технологии ведутся работы по плотному размещению и уходу за клубникой в открытом грунте. Используется автоматическая система капельного орошения. Аграрий, владеющий тонкостями выращивания деликатесных культур, получает плоды из Кореи, выращивает рассаду самостоятельно и торгует на внутреннем рынке.

Аким области Дархан Сатыбалды встретился с предпринимателем и выслушал его планы.

В Сарыагаше растет число производителей клубники.