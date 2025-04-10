В селе Енбек Акмолинской области удалось предотвратить наводнение
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Пять дней спасатели ДЧС Акмолинской, Карагандинской областей и военнослужащие боролись со стихией в Аккольском районе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК
Из-за поднятия уровня воды в озере Жарлыколь создалась угроза подтопления частных жилых домов в населенном пункте.
Спасатели приняли оперативные действия по укреплению плотины. Были подвезены 40 тонн инертного материала.
Только за последние сутки было откачано порядка 20 тысяч кубических метров воды, заготовлено и уложено 5 тысяч мешкотар.