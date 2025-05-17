Фото: акимат области Абай

Новый район, который появится в северной части города, рассчитан на проживание 75 тысяч человек. Здесь будут возведены жилые комплексы, более 40 административных, коммерческих и социальных объектов, а также парковые зоны.

В рамках проекта планируется строительство Дворца молодежи, Дворца единоборств, Дома ученых, медиацентра, выставочного центра, Дома дружбы, центра для инвесторов, музыкальной школы, филармонии, этнопарка, стадиона, колледжа, музея, детских садов, гостиниц и торговых комплексов.

«Микрорайон, расположенный в северной части города, выделяется удобным географическим положением и эффективной транспортной связью. Мы выбрали именно эту экологически благоприятную зону рядом с государственным природным резерватом «Семей орманы». Здесь будет уделено особое внимание озеленению и созданию комфортных парков для жителей. В этом районе, при поддержке Президента страны, в рамках республиканской акции «Абайға құрмет», приуроченной к 180-летию со дня рождения великого Абая, появятся важные социальные и культурные объекты, которые будут подарены другими регионами страны. Реализация этого долгосрочного проекта даст мощный импульс социально-экономическому развитию области, поспособствует открытию новых производств и созданию рабочих мест. Увеличится инвестиционная привлекательность региона, в том числе объем частных инвестиций», — подчеркнул глава области.

Берик Уали также отметил, что другие районы Семея не останутся без внимания. На свободных участках в городе будут построены значимые социальные и культурные объекты, такие как многопрофильная областная больница и театр.