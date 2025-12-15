В семи областях закрыли дороги из-за непогоды

По состоянию на 18:30 часов 15 декабря 2025 года в 7 областях на 16 республиканских автодорогах введены ограничения движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол"

Фото из архива, Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Акмолинская область: - на участке автодороги «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» км. 16-200 (уч. г.Астана – до гр. Павлодарской области); - на участке автодороги «Астана – Караганда – Алматы» км 30-92 (ПВП Жибек Жолы – гр.Карагандинской обл.); - на участке автодороги «Жезказган – Петропавловск» км. 377-445 (от границы Костанайской области до города Державинск); - на участке автодороги «Астана-Кокшетау-Петропавловск-граница РФ» км. 18-232 (от города Астана до Щучинск).

Актюбинская область: - на участке автодороги «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км. 835-971, (уч. п.Хромтау – п.Карабутак); - на участке автодороги «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км. 1153-1240 (уч. с населенного пункта Иргиз до границы Кызылординской области).

Карагандинская область: - на участке автодороги «Астана – Караганда – Алматы» км. 92-164, (гр.Акмолинской обл. – ПВП Темиртау); - на участке автодороги «Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара» км. 231-324, (уч. гр.Павлодарской обл. – п.Ботакара.)

Кызылординская область: - на участке автодороги «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР» км. 1240-1474 (уч. гр. Актюбинской обл. – п. Айтеке би).

Костанайская область: - на участке автодороги «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» км 340-377, (с города Аркалык до границы Акмолинской области); - на участке автодороги «Костанай – Аулиеколь – Сурган» км. 8-218 (уч. г.Тобыл – с.Октябрьское); - на участке автодороги «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ» км. 683-729 (уч. п.Сарыколь – гр.Северо-Казахстанской обл.).

Павлодарская область: - на участке автодороги «Астана – Щидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» км. 200-254 (уч. гр. Акмолинской области – п. Щидерты); - на участке автодороги «Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара» км. 0-231, (уч. п.Калкаман – гр.Карагандинской обл.); * на участке автодороги «Астана – Щидерты – Павлодар– Успенка – граница РФ (п/п Шарбакты)» км 0-152 (от города Павлодар до граница РФ).

Северо-Казахстанская область: - на участке автодороги «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ» км. 729-768 (уч. гр.Костанайской обл. – с.Токсан би).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 807 единиц спецтехники и 1618 специалиста.

