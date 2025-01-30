В СЭЗ «Хоргос» инвестируют триллионы тенге

Инвестиции
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В специальной экономической зоне «Хоргос – Восточные ворота» началось строительство завода ветряных генераторов и систем накопления энергии.

Фото: Жумабека Мусабаева

Инвестиционный проект в Жетысу реа­лизуют партнеры – ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и китайская компания Envision Energy. Планируется, что ежегодно предприятие будет выпускать по 250 комплектов генераторов и 100 систем накопления энергии.

Как сообщили в пресс-службе акима области Жетысу, в предприятие намечено вложить 40 млн долларов, здесь будет создано 300 рабочих мест. Ввод завода в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2026 года. Предполагается, что 60% его продукции пойдет на внутренний рынок, а остальной объем – на экспорт в страны Центральной Азии.

– Осуществление проекта позволит сократить импортозависимость, укрепить энергетическую безопасность, создать рабочие места, расширить экспортные возможности и ускорить переход к низкоуглеродной экономике, – отметил председатель наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы» Динмухамет Идрисов на церемонии старта строительства. – Планируется, что на начальном этапе производства доля казахстанского содержания составит 30 процентов. В дальнейшем же она поэтапно будет доведена до 90 процентов.

Известно, что в специальной экономической зоне «Хоргос – Восточные ворота» в ближайшие годы появится еще ряд производственных объектов.

– Хоргосский узел и станция Достык – значимые точки экономического роста и притяжения инвестиций, это регионы, граничащие с Китаем и имеющие большой транспортно-транзитный потенциал, – отметил в ходе встречи с журналистами аким области Бейбит Исабаев. – За последнее время на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» и МЦПС «Хоргос» завершено 27 проектов на 63,3 миллиарда тенге, создано более двух тысяч рабочих мест.

В данном перечне находятся такие крупные инженерные объекты, как, к примеру, сухой порт KTZE-Khorgos Gateway. Его мощность позволяет обработать 1 400 вагонов в сутки – 700 на узкой и 700 на широкой железнодорожной колее. Это также завод комбикормов ТОО «SSA Feed Mills», предприятие по выпуску солнечных батарей ТОО «Майами Солар», «Город ремесленников» ТОО «International Castle».

По информации, озвученной Бейбитом Исабаевым, до конца 2027 года в специальной экономической зоне и МЦПС «Хоргос» запланировано осуществить 79 проектов на 1,1 трлн тенге, создав при этом свыше 9 тыс. рабочих мест.

В стадии реализации уже находится казахстанско-германский проект по строительству грузопассажирского аэропорта на СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». На станции Достык осуществляются третий и четвертый этапы строительства многофункционального грузоперевалочного терминала Dostyk Trans Terminal мощностью 350 тыс. контейнеров в год.

#инвестиции #СЭЗ #«Хоргос»

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