В шаге от независимости

Многие не видят разницы между такими понятиями, как «суверенитет» и «независимость». А она есть. Под независимостью государства мы понимаем его самостоятельность, то есть отсутствие подчинения другой стране. А суверенитет – это не только самостоятельность во внутренних и внешних делах, но и верховенство государственной власти. Для Казахстана и других республик, входивших в состав СССР, этот аспект был особенно важен, поскольку они в годы советского правления полностью находились в зависимости от центра – Москвы, где принимались фактически все решения.

– В 1980-е годы из-за падения цен на нефть в СССР назрел экономический кризис. Возникла необходимость реформ, – рассказывает кандидат истори­ческих наук, декан исторического факультета Карагандинского университета им. Е. Букетова Жамбыл Жумабеков. – Появились первые кооперативы. Предприятия, привыкшие выполнять план без оглядки на убыточность, стали переходить на хозрасчет и самоокупаемость. Но требовались не только экономические, но и политические преобразования. И они начались. В марте 1990-го состоялись выборы депутатов Верховного совета, в апреле была учреждена долж­ность Президента Казахстана. А через полтора года республика объявила миру о своем государственном суверенитете.

Карагандинский историк отмечает, что работа над составлением декларации продолжалась в течение пяти месяцев. За это время было подготовлено четыре проекта, два из которых опубликовали в прессе.

Один из них, который условно можно назвать основным, разрабатывался с учетом мнений депутатов, ученых, общественных деятелей и населения. Оставшие­ся три варианта декларации готовили общественные организации и небольшие депутатские объединения. В итоге альтернативный вариант докумен­та внес­ла на рассмотрение Верховного совета парламентская группа «Демократический Казахстан».

В чем было принципиальное различие двух проектов? В первом отстаивалась позиция самостоятельного развития республики в рамках Союза суверенных государств, а во втором не было акцента ни на суверенитете, ни на национальной государственности.

Парламентарии бурно и долго обсуждали каждую статью будущей декларации, но никак не могли прийти к единому мнению. В частности, разногласия возникали по таким позициям, как развитие культуры и языка, право нации на самоопределение и понятие «коренная нация».

Пришлось создать согласительную комиссию, председателем которой стал академик АН Казахской ССР Салык Зиманов. Дебаты в стенах Верховного совета продолжались в течение 10 дней. И в итоге 25 октября 1990 года Декларация о государственном суверенитете КазССР была принята большинством голосов.

– Казахстан одним из последних государств, входивших в состав СССР, принял Декларацию о суверенитете. Многие на данном аспекте делают акцент. Я считаю, что это неправильно, – отмечает Жамбыл Жумабеков. – Нужно понимать, в каких сложных политических и экономических условиях разрабатывался документ. Имея такое национальное, культурное и религиозное разнообразие, такую огромную территорию, как в нашей стране, непросто было учесть мнение всех сторон. Иначе в обществе могли возникнуть идеи сепаратизма и межэтнические конфликты.

Принятие декларации стало важным шагом на пути к демократизации и независимости. В документе впервые было зафиксировано, что носителем суверенитета и источником государственной власти является народ. Он закрепил право Казахстана выступать самостоя­тельным субъектом международных отношений, определять внешнюю политику в своих интересах, обмениваться дипломатическими и консульскими представительствами.

Декларация о суверенитете провозгласила верховенство Конституции и законов респуб­лики. При этом Казахстан сохранил за собой право приос­танавливать действия любых актов Союза, которые нарушают суверенные права и Конституцию нашей страны.

Вместе с тем в декларации прописывалось, что Президент наделяется высшей распорядительно-исполнительной, а Верховный суд – высшей судебной властью. Она дала право рес­публике иметь собственные внутренние войска, органы государственной и общественной безопасности, подконтрольные Верховному совету и Президенту.

– Можно сказать, что Декларация о государственном суверенитете дала людям ощущение свободы, – говорит Жамбыл Жумабеков. – Да, в советское время считалось, что мы живем в свободном государстве, но фактически это было не так. Власть центра довлела над всеми республиками. А с обретением суверенитета у нас появилась некая автономность: мы стали сами выбирать главу государства, депутатов, формировать собственный госбюджет и распоряжаться им.

Карагандинский историк отмечает, что положения Декларации о государственном суверенитете КазССР стали основой для первой Конституции независимого Казахстана,­ которая была принята в 1993 году.

Говоря о возращении Дня Рес­публики – 25 октября – в календарь государственных праздников, Жамбыл Жумабеков считает, что это решение совершенно оправдано. День Республики нужен как напоминание о том, через что наша страна прошла на пути к независимости.

– Наш народ веками мечтал о независимости, – говорит историк Жамбыл Жумабеков. – На пути к ней было сделано много шагов. Это и издание Декрета об образовании КазАССР в 1920 году, и преобразование в КазССР в 1936-м, и провозглашение в 1917 году Алаш-Орды.