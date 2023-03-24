Массовую драку прервали выстрелом в воздух полицейские Шахтинска

Видео потасовки опубликовал местный журналист.
В городе Шахтинске Карагандинской области произошла массовая потасовка, полицейским пришлось применить табельной оружие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального департамента полиции.
Видео конфликта опубликовал на своей странице в соцсети журналист и блогер из Караганды Сергей Терещенко.
В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области сообщили, что «от выстрела никто не пострадал, выстрел был сделан полицейским в небо, участники потасовки находились в нетрезвом состоянии». Стражи порядка рассказали, что сигнал о конфликте возле одного ночного заведения поступил в дежурную часть отдела полиции Шахтинска 22 марта около 23.50.
На место прибыли ближайшие наряды полиции. Было установлено, что происходит потасовка между неизвестными лицами.
«С целью предотвращения противоправных действий, а также во избежание тяжких последствий, один из сотрудников полиции сделал предупредительный выстрел в воздух. Все участники инцидента доставлены в отдел полиции», - рассказали представители департамента полиции.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РК. Проводится расследование.
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