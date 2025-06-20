В шесть финалов пробились казахстанские гимнасты на Кубке вызова в Ташкенте
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В Ташкенте (Узбекистан) в рамках этапа Кубка вызова по спортивной гимнастике завершилась квалицификация
По итогам двухдневного отбора казахстанские гимнасты вышли в шесть финалов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Дмитрий Патанин поборется за медали в упражнениях на кольцах параллельных брусьях.
В упражнениях на коне в финале выступят Зейнолла Идрисов и Диас Тойшыбек.
В опорном прыжке успешно преодолел квалификацию Алтынхан Темирбек, а в упражнениях на брусьях - Ильяс Азизов.