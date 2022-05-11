Фото: КТЖ
Международное сотрудничество , Экономика , Транспорт
В шесть раз вырастет перевозка грузов по Транскаспийскому маршруту

В городе Анкаре (Турция) под председательством главы АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Нурлана Сауранбаева прошло заседание общего собрания Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (ТМТМ) (Middle сorridor), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ҚТЖ.

Участники заседания заслушали отчет о работе ассоциации за 2021 год, обсудили стратегию развития ТМТМ, объемы перевозок, маркетинговый план и тарифную политику на 2022 год.

В этом году ожидается рост контейнерных перевозок в два раза к уровню прошлого года – до 50 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент – прим. ред.). По прогнозным данным, в этом году объемы перевозок вырастут в шесть раз – до 3,2 млн тонн. Стоит отметить, что за 4 месяца 2022 года объем перевозок грузов по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута составил 733 тысячи тонн, или свыше 5 тысяч вагонов и 10 тысяч контейнеров ДФЭ.

По итогам мероприятия был согласован комплекс совместных мер для обеспечения бесперебойных перевозок, учитывая значительное увеличение объемов перевозок по маршруту ТМТМ.

Справочно: Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы. Членами ассоциации «ТМТМ» являются 20 компаний, включая ж/д администрации, порты, судоходные и логистические компании из 8 стран.

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