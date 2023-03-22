В Швеции задержали казахстанку, разыскиваемую за сбыт фальшивых евро

Несколько лет обвиняемая в сбыте поддельных банкнот скрывалась в Швеции.

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Казахстанку, которая занималась сбытом поддельных иностранных банкнот в крупном размере, экстрадировали из Швеции, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Несмотря на отсутствие договора об экстрадиции, Министерством юстиции Швеции на принципах взаимности удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче подозреваемой, объявленной в розыск по подозрению в сбыте поддельных банкнот в крупном размере.

По версии следствия, она в период с декабря 2019 года по январь 2020-го незаконно обменивала фальшивые банкноты на евро при содействии сотрудников одного из банков Казахстана.

После совершения преступлений женщина скрылась от казахстанского правосудия и была объявлена в международный розыск.

Ее подельники приговорены к различным срокам лишения свободы.

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел подозреваемая экстрадирована в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.

В настоящее время она водворена в следственный изолятор Департамента УИС г. Астаны.

За совершение подобных преступлений виновным грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.