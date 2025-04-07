30 лет назад, 7 апреля 1995 года, военнослужащие, находившиеся в районе города Калай-Хумб, подверглись нападению моджахедов в ущелье Пшихавр. В неравном бою погибли 17 военнослужащих подразделения

Фото Любови Доброты

В Шымкенте в парке Абая у стелы Памяти прошел митинг, посвященный героическому подвигу 17-ти воинов, погибших на таджикско-афганской границе. Все они входили в состав сводного казахстанского батальона, сформированного из военнослужащих Пограничной службы КНБ, Министерства обороны и Внутренних войск МВД РК (ныне Национальной гвардии), который на протяжении восьми лет с честью выполнял свой воинский долг, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

- Служба на границе, как и тот трагический день, принес большой опыт, стал важным этапом в жизни каждого военнослужащего, - отметил командир воинской части 6506 Национальной гвардии РК Марат Рахпанов. - Действительно, каждый офицер, сержант, солдат Нацгвардии и других видов войск гордятся теми, кто продолжает служить своей родине, и помнят тех, для кого тот бой 7 апреля оказался последним в их жизни.

Собравшиеся минутой молчания почтили память своих боевых товарищей, возложили цветы к памятному знаку.

30 лет назад, 7 апреля 1995 года, военнослужащие, находившиеся в районе города Калай-Хумб, подверглись нападению моджахедов в ущелье Пшихавр. В неравном бою погибли 17 военнослужащих подразделения.

В памятном мероприятии приняли участие непосредственные участники тех трагических событий, родные и близкие погибших, военнослужащие, общественные деятели, ветераны вооруженных сил страны, руководители местных исполнительных органов.

Выступающие напомнили, что после образования Содружества Независимых Государств, из Афганистана через таджикско-афганскую границу хлынул поток контрабанды и наркотиков, оружия и экстремистской литературы, что привело к повышению уровня преступности, появлению экстремистского мышления и увеличению численности наркозависимого населения.

В соответствии с межгосударственными договорами «О коллективной безопасности стран СНГ» от 15 мая 1992 года и Соглашении «О мерах по стабилизации обстановки на участке государственной границы Республики Таджикистан с Афганистаном» от 22 января 1993 года, подписанных главами государств СНГ, было принято решение о совместной охране таджикско-афганской границы от бандформирований, провозивших оружие и наркотики.

С июня 1993 по февраль 2001 года более десяти тысяч воинов-казахстанцев стояли на защите южных рубежей СНГ. В ходе боевых столкновений с вооруженными группами нарушителей границы погибло более 50 казахстанских военнослужащих и более 300 получили ранения.