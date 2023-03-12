В Шымкенте после долгих лет простоя заработают текстильные фабрики

В Шымкенте в рамках сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном восстановят и запустят простаивавшие предприятия лёгкой промышленности, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Хабар 24 .

Фото: Kazpravda.kz

После долгих лет простоя текстильные фабрики Шымкента ожили благодаря договору Правительства Узбекистана и Казахстана.

"Нехватка кадров есть. Второй момент – это обеспечение сырья. Очень сложный вопрос. Была подписана "дорожная карта", в том числе о реабилитации простаивающих предприятий. Инициатором данного проекта по реабилитации является узбекистанский инвестор", - объяснил замруководителя Управления предпринимательства Шымкента Ермек Турманов.

Простаивающим предприятиям за счет бюджета подключили электроэнергию и снизили тариф, сделали налоговые преференции. Инвестор же обязался вложить средства в закуп сырья, обновление оборудования, обучение специалистов.

Текстильным комплексом полного производства – от переработки хлопка до готовой продукции – в Шымкенте могут похвастать единицы. Большинство фабрик закупают сырье в соседних странах. А тем временем хлопка на юге страны в избытке.

"Фермеры хотят, чтобы их хлопок продавался подороже, а предприятия хотят, чтобы это было подешевле. Сейчас со всеми крестьянскими хозяйствами уже переговорили. Все предприятия, которые перерабатывают хлопок, уже заключили договоры. Всё у них налажено", - отметил Ермек Турманов.

Казахстан и Узбекистан совместно будут развивать не только сферу легкой промышленности. Запущен завод по производству мягких лекарственных форм, а также фабрика, где уже выпускают бумажные изделия гигиенического назначения.