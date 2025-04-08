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В центре внимания – дети и подростки, находящиеся в ночное время без законного представителя в развлекательных заведениях и вне жилища. Это помогает предотвратить потенциальные правонарушения – хулиганство, вандализм, кражи. Такая форма работы позволяет выявить несовершеннолетних, нарушающих закон, и тех, кто находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо нарушает правила поведения в общественных местах.

В результате принятых мер с начала года выявлено 2 670 административных правонарушений. К примеру, в 80 развлекательных заведениях без сопровождения законного представителя после 22.00 часов ночи находились 128 несовершеннолетних. После 23.00 часов выявлены 2 349 подростков, находившихся вне жилища без сопровождения законного представителя, 202 из которых размещены в Центре адаптации несовершеннолетних при управлении образования.

Пресс-секретарь департамента полиции города Шымкента Баглан Исатаева считает, что рейдовые мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних играют ключевую роль в борьбе с подростковой преступностью. Они помогают не только пресекать правонарушения, но и способствуют воспитанию подростков в духе ответственности и уважения к закону. Важно, чтобы профилактика правонарушений становилась системной и комплексной, включала не только контроль, но и воспитание, поддержку и вовлеченность общества в процесс социальной адаптации молодежи.