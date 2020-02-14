В Шымкенте семья отравилась в гостях, скончался ребенок

В Туркестанской области семья из Ордабасинского района отравилась в гостях у родственников. В центре гипербарической оксигенации оказались двое детей, двое взрослых. А самый маленький ребенок умер, сообщает Otyrar.kz.
"13 февраля в 07:45 в центр гиперболической оксигенации имени Орынбаева в Шымкенте были доставлены двое детей, 2014 и 2017 годов рождения, с токсическим действием неуточненных веществ тяжелой степени тяжести, токсический шок 2-3 степени и пищевая токсикоинфекция под вопросом. Дети были госпитализированы в реанимационное отделение, где проводились и проводятся все лабораторные анализы. Им оказывается в полном объеме медицинская помощь. Также с этого адреса были доставлены двое жителей 2000 и 2002 годов рождения с аналогичным диагнозом. Мы провели обследования, оказали первую помощь, они были отпущены под расписку домой. Врачи передали данные по этим пациентов в поликлинику по месту жительства", — рассказала главный врач центра гипербарической оксигенации Мадина Ермаганбетова.
Из этой же квартиры микрорайона "Север" в приемный покой городской инфекционной больницы родителями в состоянии клинической смерти был доставлен ребенок, 2019 года рождения, врачами была констатирована биологическая смерть. Погибший ребенок — житель Ордабасинского района Туркестанской области. Другие члены семьи находятся токсикологическом центре с диагнозом: отравление неизвестными веществами.
Сотрудники ДЧС при помощи газоанализатора проверили помещение. Угарный газ обнаружен не был. Сотрудники Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкент взяли пищевые продукты на анализы.
"Есть подозрение, что причиной отравления стала дезинфекция квартиры от клопов, расположенной этажом ниже. Но пока результатов нет, выводы делать рано", - говорится в информации.
"13 февраля в 07:45 в центр гиперболической оксигенации имени Орынбаева в Шымкенте были доставлены двое детей, 2014 и 2017 годов рождения, с токсическим действием неуточненных веществ тяжелой степени тяжести, токсический шок 2-3 степени и пищевая токсикоинфекция под вопросом. Дети были госпитализированы в реанимационное отделение, где проводились и проводятся все лабораторные анализы. Им оказывается в полном объеме медицинская помощь. Также с этого адреса были доставлены двое жителей 2000 и 2002 годов рождения с аналогичным диагнозом. Мы провели обследования, оказали первую помощь, они были отпущены под расписку домой. Врачи передали данные по этим пациентов в поликлинику по месту жительства", — рассказала главный врач центра гипербарической оксигенации Мадина Ермаганбетова.
Из этой же квартиры микрорайона "Север" в приемный покой городской инфекционной больницы родителями в состоянии клинической смерти был доставлен ребенок, 2019 года рождения, врачами была констатирована биологическая смерть. Погибший ребенок — житель Ордабасинского района Туркестанской области. Другие члены семьи находятся токсикологическом центре с диагнозом: отравление неизвестными веществами.
Сотрудники ДЧС при помощи газоанализатора проверили помещение. Угарный газ обнаружен не был. Сотрудники Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкент взяли пищевые продукты на анализы.
"Есть подозрение, что причиной отравления стала дезинфекция квартиры от клопов, расположенной этажом ниже. Но пока результатов нет, выводы делать рано", - говорится в информации.