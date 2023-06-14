Тройное ДТП с пожаром попало на видео в Шымкенте

В Шымкенте в ДТП с участием трех автомобилей пострадали семь человек. Инцидент попал на видео, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Скрин с видео instagram.com/police_shymkent/

13 июня примерно в 19:15 в районе Шымсити водитель машины Mercedes-Benz, выезжая со второй полосы безымянной улицы на Алматинскую трассу, столкнулся с двумя автомобилями Toyota Camry и Opel Vectra.

«В результате ДТП трое водителей и четверо пассажиров доставлены с травмами в больницу. Погибших нет. Mercedes сгорел полностью, двум остальным автомашинам нанесен материальный ущерб», – сообщили в ДП.

По факту дорожной аварии полицейские составили административный протокол по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью». Собранный материал будет направлен в суд, добавили в полиции.



