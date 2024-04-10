В СКО курсанты Нацгвардии МВД РК заготовили более 8000 мешкотар

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Айман Аманжолова
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Сергеевское водохранилище в Северо-Казахстанской области заполнено сверх нормы на более чем 160 %

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Перелив на водохранилище составил более 3,5 м, но при этом пик перелива не наступил. В 8 районах региона обстановка остается сложной, покрытие снегом достигает 50 %. Сохраняется угроза подтопления многих поселков области. На дорогах региона зарегистрировано полсотни переливов. Для обеспечения безопасности и практической помощи в затопленных районах СКО несут службу около 15 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

Так, для полномасштабного проведения противопаводковых мероприятий и недопущения разрушений привлечены 400 курсантов Академии Национальной гвардии РК. Курсанты трех учебных батальонов оказывают помощь в проведении противопаводковых мероприятий и предупреждению возможного подтопления жилого сектора талыми водами – подготовка и укладка мешков с инертным материалом в поселках Прибрежный, Ольшанка, Тепличное и городском микрорайоне «Хромзавод». Они активно участвуют в берегоукрепительных работах и осуществляют отвод воды. Задействовано 16 единиц техники, в т.ч. фронтальный погрузчик. Стоит отметить усердие курсантов Академии – ими за истекшие сутки заготовлено 8200 мешков с глиной, уложено 150 метров преграды от воды высотой в три метра.

Тем временем, на западе Казахстана военнослужащие воинской части 5546 (г. Атырау) в количестве 125 человек на 10 единицах автотехники принимают активное участие в проведении противопаводковых мероприятий. Из них 50 солдат и офицеров в 2 смены обеспечивают охрану общественного порядка, совместно с сотрудниками полиции несут службу по недопущению мародёрства на улицах города Кульсары. Непосредственно оказывают помощь при паводке, заготавливают и укладывают мешкотары 75 военнослужащих, ими уже изготовлено мешкотар с песком без малого 1500. Личный состав располагается на территории одной из нефтяных компаний месторождения «Тенгиз», что в 90 км от пункта постоянной дислокации – ведь в настоящее время вахтовики, проживающие обычно там сейчас находятся на удаленном режиме.

Столица нашей Родины тоже начала подвергаться воздействию стихийного характера – большая вода прибывает со стороны населенного пункта Талапкер, но на её пути стоят 70 военнослужащих столичной воинской части 6636. Они в 2 смены, днем и ночью наблюдают за мостом на реке Есиль в костанайском направлении, укрепляют возведенные ранее преграды, состоящие из более чем полутора тысяч мешков с глиной.

В целом, более 1500 гвардейцев активно участвуют во всех затопленных регионах страны в берегоукрепительных работах, осуществляют отвод воды и очистку каналов в охваченных половодьем населенных пунктах. На сегодня военнослужащими войск правопорядка заготовлено и уложено свыше 185 тысяч мешкотар с инертными материалами – песком или глиной.

#казахстан #паводки #Нацгвардия

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