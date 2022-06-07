В соответствии с международными стандартами

Наблюдатели от СНГ и Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств отметили профессиональную организацию референдума в Казахстане и соответствие всех процедур национальному законодательству и международным стандартам.

Первыми свои выводы на брифинге в Центральной комиссии референдума высказали представители миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств. Они высоко оценили уровень организации процесса всенародного голосования и создание всех необходимых условий для международного наблюдения.

– По приглашению Министерства иностранных дел Казах­стана Миссия наблюдателей от СНГ осуществляла мониторинг подготовки и проведения рес­публиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Рес­публики Казахстан, – отметил глава миссии Леонид Анфимов. – Наши наблюдатели приступили к работе 21 мая и осуществляли свои функции свободно и независимо, соблюдая законодательство страны пребывания, не вмешиваясь в ход референдума и во внутренние дела государства.

По его словам, в состав миссии вошли аккредитованные представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Межпарламентской ассамблеи государств – участников МНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Парламентского собрания союза Беларуси и России и Исполнительного комитета СНГ. Всего 144 наблюдателя, из которых 6 работали на долгосрочной основе.

– Представители миссии 5 июня наблюдали за процедурой голосования и подведением итогов в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях, в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, а также на 17 зарубежных участках, – рассказал Леонид Анфимов. – Наблюдатели от СНГ посетили 865 участков и отмечают организованность и прозрачность процесса голосования.

Он также отметил, что участки для голосования были оснащены информационными материалами и необходимым оборудованием. Процедура подсчета голосов проходила в соответствии с требованиями законодательства. Наблюдателям был обеспечен полный обзор действий членов участковых комиссий.

– Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств считает, что референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан прошел на высоком организационном уровне в соответствии с действующим законодательством. Организаторы обеспечили условия для реализации прав граждан на свободное волеизъявление, – сказал глава Миссии СНГ.

Помимо этого, Леонид Анфимов сделал акцент на качественной информационной работе и казахстанском выборном законодательстве.

– Эксперты штаба миссии Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ провели анализ казахстанского законодательства, регулирующего проведение референдума, и отмечают: оно содержит гарантии свободного и открытого голосования на основе всеобщего равного и прямого права граждан, – подчеркнул глава Миссии СНГ.

В свою очередь координатор делегации Парламентского соб­рания союза Беларуси и России Сергей Рожков обратил внимание на профессиональную работу всех органов, осуществлявших организацию и проведение референдума, которая соответствовала положениям законодательства Республики Казахстан и позволяла в полной мере реализовать право граждан на свободное волеизъявление.

– Парламентарии союза Беларуси и России отмечают меры по обеспечению прозрачности и достоверности списков граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме. Большое внимание было уделено повышению уровня профессиональной компетентности участников и организаторов. В день голосования наша делегация осуществляла наблюдение за процессом голосования на всех его этапах, – добавил

Сергей Рожков. – Наблюдатели от Парламентского собрания не зафиксировали недостатков и нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования и итоги референдума.

Ценность проводимых в Казахстане демократических реформ и превосходную организацию республиканского референдума отметили также представители делегации Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА).

Выступивший от имени делегации депутат Великого нацио­нального собрания Турецкой Республики Реджеп Шекер сообщил, что наблюдатели от ТюркПА 5 июня присутствовали на нескольких участках референдума в Нур-Султане. Они наблюдали за их открытием, процессом голосования и подсчетом голосов. Также наблюдатели побеседовали с гражданами, принимавшими участие в референдуме.

– Наши наблюдатели обратили внимание на то, как продуманы условия для лиц с инвалид­ностью. К помещениям участков ведут пандусы, везде, где это необходимо, размещены тактильные указатели, – рассказал Реджеп Шекер. – Мы высоко оцениваем эти условия. Кроме того, хотелось бы отметить, что референдум прошел очень спокойно, на всех участках для голосования работа была организована на высшем уровне.

Наблюдатели от ТюркПА конс­татировали, что всенародное голосование в Казахстане прошло справедливо и прозрачно в соответствии с требованиями нацио­нального законодательства и международными стандартами.