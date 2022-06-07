Статьи В соответствии с международными стандартами 7 июня 2022 г. 0:58 Адина Нурберген Наблюдатели от СНГ и Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств отметили профессиональную организацию референдума в Казахстане и соответствие всех процедур национальному законодательству и международным стандартам. Первыми свои выводы на брифинге в Центральной комиссии референдума высказали представители миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств. Они высоко оценили уровень организации процесса всенародного голосования и создание всех необходимых условий для международного наблюдения. – По приглашению Министерства иностранных дел Казахстана Миссия наблюдателей от СНГ осуществляла мониторинг подготовки и проведения республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, – отметил глава миссии Леонид Анфимов. – Наши наблюдатели приступили к работе 21 мая и осуществляли свои функции свободно и независимо, соблюдая законодательство страны пребывания, не вмешиваясь в ход референдума и во внутренние дела государства. По его словам, в состав миссии вошли аккредитованные представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Межпарламентской ассамблеи государств – участников МНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Парламентского собрания союза Беларуси и России и Исполнительного комитета СНГ. Всего 144 наблюдателя, из которых 6 работали на долгосрочной основе. – Представители миссии 5 июня наблюдали за процедурой голосования и подведением итогов в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях, в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, а также на 17 зарубежных участках, – рассказал Леонид Анфимов. – Наблюдатели от СНГ посетили 865 участков и отмечают организованность и прозрачность процесса голосования. Он также отметил, что участки для голосования были оснащены информационными материалами и необходимым оборудованием. Процедура подсчета голосов проходила в соответствии с требованиями законодательства. Наблюдателям был обеспечен полный обзор действий членов участковых комиссий. – Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств считает, что референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан прошел на высоком организационном уровне в соответствии с действующим законодательством. Организаторы обеспечили условия для реализации прав граждан на свободное волеизъявление, – сказал глава Миссии СНГ. Помимо этого, Леонид Анфимов сделал акцент на качественной информационной работе и казахстанском выборном законодательстве. – Эксперты штаба миссии Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ провели анализ казахстанского законодательства, регулирующего проведение референдума, и отмечают: оно содержит гарантии свободного и открытого голосования на основе всеобщего равного и прямого права граждан, – подчеркнул глава Миссии СНГ. В свою очередь координатор делегации Парламентского собрания союза Беларуси и России Сергей Рожков обратил внимание на профессиональную работу всех органов, осуществлявших организацию и проведение референдума, которая соответствовала положениям законодательства Республики Казахстан и позволяла в полной мере реализовать право граждан на свободное волеизъявление. – Парламентарии союза Беларуси и России отмечают меры по обеспечению прозрачности и достоверности списков граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме. Большое внимание было уделено повышению уровня профессиональной компетентности участников и организаторов. В день голосования наша делегация осуществляла наблюдение за процессом голосования на всех его этапах, – добавил Сергей Рожков. – Наблюдатели от Парламентского собрания не зафиксировали недостатков и нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования и итоги референдума. Ценность проводимых в Казахстане демократических реформ и превосходную организацию республиканского референдума отметили также представители делегации Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА). Выступивший от имени делегации депутат Великого национального собрания Турецкой Республики Реджеп Шекер сообщил, что наблюдатели от ТюркПА 5 июня присутствовали на нескольких участках референдума в Нур-Султане. Они наблюдали за их открытием, процессом голосования и подсчетом голосов. Также наблюдатели побеседовали с гражданами, принимавшими участие в референдуме. – Наши наблюдатели обратили внимание на то, как продуманы условия для лиц с инвалидностью. К помещениям участков ведут пандусы, везде, где это необходимо, размещены тактильные указатели, – рассказал Реджеп Шекер. – Мы высоко оцениваем эти условия. Кроме того, хотелось бы отметить, что референдум прошел очень спокойно, на всех участках для голосования работа была организована на высшем уровне. Наблюдатели от ТюркПА констатировали, что всенародное голосование в Казахстане прошло справедливо и прозрачно в соответствии с требованиями национального законодательства и международными стандартами.