В сотрудничестве с детьми

Форумы
70
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В областном центре прошел республиканский форум лидеров ученического самоуправления. Он собрал более 100 активистов из всех регио­нов страны. На протяжении двух дней участники обменивались опытом, участвовали в тренингах, дискуссиях и вдохновлялись история­ми успеха.

фото автора

Как отметила директор республиканского учебно-­методического центра дополнительного образования Гульнара Абишева, форум стал местом встречи для активистов, а главное – площадкой для настоя­щего диалога старшего поколения и молодежи.

– Для ребят мы проводим мастер-классы, помогаем развивать лидерские качества и уверенность в себе. Сегодня почти в каждой школе уже есть собственная система самоуправления, где дети не просто занимаются организационными делами, а выдвигают идеи и воплощают их в жизнь. Подобные­ съезды позволяют услышать голос самих учеников. Их мнение важно учитывать при обновлении формата молодежных организаций, – говорит Гульнара Абишева.

На форум приехали победители региональных этапов – школьники 15–17 лет. Среди них – президенты школьных парламентов, дебатеры, «министры» по экологии и чрезвычайным ситуациям, «послы Земли» и члены школьных пресс-служб.

– Мы можем разрабатывать программы и методики, но только в сотрудничестве с детьми. Без их участия невозможно понять, что действительно нужно современному поколению, – отметила Гульнара Абишева.

Программа форума была насыщенной и многоплановой. Особое внимание было уделено темам лидерства, экологии, школьного предпринимательства и медиаграмотности. Ребята обсудили вопросы гражданской активности, самооценки, эмпатии и командного взаимодействия, а также соревновались в творческих конкурсах – от дебатов до защиты проектных идей.

Одна из участниц форума – представительница Акмолинской области Милана Подрезова рассказала, что впервые участвует в республиканском форуме такого уровня. Девушка представляла свой регион в секции «Экологические стартап-проекты и школьное предпринимательство».

Помимо образовательной части, юные лидеры озакомились с культурным наследием Атырауской области – посетили музейный комплекс «Хан ордалы Сарайшык», областной историко-краеведческий музей, ретро-парк и центральную набережную города Атырау.

Как отметили организаторы форума, такие встречи направлены на развитие лидерских качеств школьников, поддержку ученического самоуправления, улучшение школьной жизни и решение актуальных проблем школы.

#дети #Атырауская область #школьники #форум #лидеры

