В среднем более одного года жизни проводит за гаджетом каждый семилетний ребенок

Общество
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Гульнар Байгелди, кандидат юридических наук, МВА, психолог

Таковы данные отчета члена Королевского общества медицины Великобритании Арика Сигмана. Он утверждает, что из семи лет жизни ребенок сидел за гаджетами 24 часа в сутки на протяжении 365 дней. Поднимается вопрос о новом медицинском диагнозе – психическом расстройстве в рамках Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), когда количество связей между клетками головного мозга снижается на 10–20%.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

В наши дни получение разностороннего образования становится объективной нормой и одновременно увлекательным занятием: интерактивные игры, практические кейсы, обратная связь, харизматичные наставники… Так, после рождения двойняшек, будучи практикующим юристом с ученой степенью и дипломированным управленцем с академической степенью, я все же обрела профессию психолога – столь желанную с детства в ряду с искусствоведением и журналистикой.

Когда родились младшие дети, стало очевидным, что мир вокруг изменился. И чтобы лучше понять своих сыновей, помочь им расти счастливыми, мне нужно глубже постичь их чувства и переживания. Осознанное родительство многодетной мамы побудило познать миропонимание детей новой эпохи, и, как позже выяснилось, не напрасно.

Как и многие родители, я сталкивалась с ситуацией, когда дети слишком много времени проводят в социальных сетях. Не сразу поняла, что происходит, но затем стало ясно: цифровой мир дает им то, чего, возможно, не всегда хватает в реальной жизни. Соц­сети, как магический портал, обе­щают мгновенное удовольствие, признание и множество возможностей для самовыражения. Но за этим стоят причины, которые приводят к зависимости.

На личном опыте

Я каждый день стараюсь найти баланс между тем, чтобы мои сыновья не уходили с головой в цифровой мир, и тем, чтобы они развивали навыки, необходимые в реальной жизни. Постепенно вырабатывался подход, который учитывает индивидуальность каждого ребенка. Эти методы помогли мне наладить здоровое взаимодействие с детьми, поддерживать их интерес к реальной жизни в условиях, когда цифровой мир притягивает легкостью и удовольствиями.

Для меня важными стали безоценочное отношение к личности ребенка, фокус на положительных качествах и поступках, а не на ошибках, умение поддерживать каждую маленькую победу. Я научилась слышать своих детей, буквально «глаза в глаза», что помогает нам выстроить доверительные отношения. Стараюсь участвовать в их жизни, поддерживать их увлечения – будь то спорт, творчество или хобби. В отношениях с детьми, да и с взрослыми, использую «зеленую ручку», чтобы подчерк­нуть успехи и достижения, что помогает мотивировать и развивать самоуважение.

Я показываю своим примером, как можно справляться с трудностями, помогаю не бояться ошибаться. Ведь в этом сложном мире, полном требований, соблазнов и конкуренции, наши дети особенно нуждаются в поддержке и уверенности, что они важны и нужны. Когда ребенок чувствует свою значимость, когда он видит, что его действия приносят результаты – будь то спортивные достижения, успехи в школе или творческие проекты, – он получает истинную радость, которая заменяет мимолетное удовольствие от гаджетов.

Установление ритуалов и границ, о которых я уже слышу и от своих детей, стало необходимос­тью в семьях новой формации. Одной из первых мер были четкие правила использования гаджетов. Например, «без гаджетов за ужином» и «цифровой детокс» по выходным, когда мы всей семьей выбираемся на природу или занимаемся другими активностями без экранов. Эти правила мы устанавливали вместе с детьми, что помогло избежать протестов.

Я объясняю, что гаджеты – это не враг, но всему должно быть свое время. Бывали случаи, когда один из сыновей увлекался игрой и забывал о домашнем задании. Вместо того чтобы просто запретить гаджет, мы обсудили, как игры могут быть полезны для развития, если они не мешают обязанностям. В результате договорились, что игры будут наградой после выполнения задач, это помогло развивать самоконт­роль и учиться планировать свое время.

Надо направить использование технологий в познавательное русло. Самый старший сын посвятил себя кибербезопасности, получив соответствующее образование. Двойняшки увлекаются баскетболом. Один из них в 11 лет стал кандидатом в мастера спорта, другой имеет второй разряд по шахматам. Младший сын, кенже, увлекается конструированием и также играет в шахматы на планшете. Мы смотрим вместе научные программы и документальные фильмы. У нас появилась традиция – «Научная суббота», когда мы всей семьей выбираем интересный фильм и обсуждаем его после просмотра. Это укрепляет наши семейные связи и помогает развивать навыки критического мышления, расширяя кругозор.

Чтобы ограничения использования гаджетов не воспринимались детьми как наказание, я придумала систему «банковских минут». У каждого из сыновей есть 120 минут на гаджеты в день, которые они могут тратить по своему усмотрению. Но за дополнительные полезные дела – помощь по дому, выполнение домашних заданий или физическую активность – они могут заработать дополнительные минуты. Это превратило рутинные обязанности в игровой процесс, а не в скучную обязанность. Правда, все это требует жесткого тайминга и контроля.

Также я вовлекаю детей в проекты, требующие физической активности и творчества. Мы нечасто выбираемся на природу, но выходные стараемся проводить вне дома. Одним из наших любимых проектов было высаживание саженцев ели во дворе. На каждой елочке была размещена алюминиевая табличка с их именем, и сегодня эти окрепшие деревья напоминают о том, как люди могут влиять на среду, оставляя свой след.

Мы также нашли способы использовать гаджеты для творчества. Один из сыновей создал свой первый короткий мульт­фильм, и мы всей семьей смот­рели его на большом экране и, конечно же, поощрили – конст­руктором. Это дало ему уверенность в своих силах и поставило новую задачу.

Есть и исключительно психологическая поддержка в намерении помочь детям жить реальной жизнью и достойно проявляться в ней. Поэтому мы закрепляем желаемые эмоции или счастливые моменты вне взаимодействия с гаджетами, что также полезно для формирования позитивных привычек и снижения зависимости от экранов. Например, в момент общих радостей обязательно фиксирую ощущения и причину удовольствия: это может быть настольная игра или совместное приготовление ужина, любые маленькие победы и, конечно, просто участие, обнимашки и вкусняшки – какое детство без них? Прошу тихо понаблюдать их друг за другом и описать свои ощущения в момент чьего-то успеха. Так они познают себя через друг друга…

Поощряю всех, когда выигрывает один. Хожу на выставки, на завтрак в кафе, в музей с каждым отдельно, чтобы заглянуть в глаза и не дать слиться с массовкой, бережно выделяя его как отдельный мир энергией внимания и любви.

Был и другой пример, который, возможно, вы найдете интересным. Мы вместе играли в активные игры, устраивали пикник, наслаждались прекрасной погодой. В какой-то момент я предложила всем остановиться и погрузиться в ощущения нас­тоящего момента, как хорошо нам прямо сейчас: только мы, природа и радость общения друг с другом. Я попросила каждого глубоко вдохнуть и запомнить ощущение счастья и спокойст­вия. Чтобы закрепить это состояние, предложила каждому сделать какой-то символичный жест. Это стало нашим семейным якорем в моменты радости и единства.

Когда вижу, что ребенок слишком увлекся гаджетами и теряет связь с реальностью, я напоминаю ему про тот день в парке и прошу повторить тот самый жест. Это возвращает счастливое ощущение, которое мы испытали тогда, помогает отвлечься от экрана и вспомнить, что настоя­щие радость и удовлетворение можно найти в реальном мире, в простых и искренних вещах.

Иногда прошу старших уложить спать младшего, а без рассказов он не угомонится. Я предлагала придумать и рассказать собственную историю: иногда это были реальные события из жизни, а иногда – фантазии. Заостряю внимание на эмоциях: как смеялись, удивлялись или переживали за героев истории. В такие моменты совместных вечеров я обнимаю детей и прошу рассказать, что сегодня им удалось, а еще больше проявляю интерес к тому, что удалось брату (двойняшки учатся в одном классе). Они вместо искушения пожаловаться вынуждены фиксировать лучшее друг в друге, признавая это и ощущая еще большее родство.

Утренние и вечерние объятия, вдыхание запаха детской взъерошенной головы поднимают уровень окситоцина (гормона радости) не только у мам, но и у них, разворачивая их к красоте общения с родными и радости быть рядом друг с другом.

...Направляя интерес детей к гаджетам в осознанное русло, можно обратить их в мощный инструмент для обучения и развития. Важно не столько ограничивать экранное время, но и предлагать детям альтернативы, которые увлекли бы их, давая те же эмоции признания, игры, триумфов и познания, что будет неизбежно раскрывать их таланты и помогать строить реальные связи с миром.

Гаджеты могут стать источником знаний и вдохновения, если их использовать правильно. Мой опыт показывает, что ключ к преодолению зависимости от гаджетов – это не запреты, а поддержка детей в осознанном использовании технологий, создание возможностей для достижений в реальном мире и укреп­ление их живой связи со всем его разно­образием и изобилием.

#дети #родители #воспитание #телефон #зависимость #гаджеты #поощрение #игры

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