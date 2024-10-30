В среднем более одного года жизни проводит за гаджетом каждый семилетний ребенок
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Гульнар Байгелди, кандидат юридических наук, МВА, психолог
Таковы данные отчета члена Королевского общества медицины Великобритании Арика Сигмана. Он утверждает, что из семи лет жизни ребенок сидел за гаджетами 24 часа в сутки на протяжении 365 дней. Поднимается вопрос о новом медицинском диагнозе – психическом расстройстве в рамках Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), когда количество связей между клетками головного мозга снижается на 10–20%.