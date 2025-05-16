В США начали процесс снятия санкций с Сирии

В мире,США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Вашингтон принимает такие меры для стабилизации ситуации в стране, объяснил глава ведомства

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Министерство финансов США приступило к процессу снятия санкций с Сирии. Об этом сообщил глава ведомства Скотт Бессент в социальной сети X, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Ведомости

Он объяснил, что Вашингтон принимает такие меры для стабилизации ситуации в стране и для того, чтобы «способствовать продвижению Сирии к миру».

Во время своего выступления в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 13 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, действовавшие в отношении Сирии со времен правления Башара Асада. По его словам, снятие ограничений даст стране «шанс на процветание». Он подчеркнул, что решение стало результатом консультаций с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

25 марта агентство Reuters со ссылкой на шесть источников сообщило, что Вашингтон передал руководству Сирии перечень условий, выполнение которых может привести к частичному ослаблению американских санкций в отношении Дамаска.

Среди ключевых условий: уничтожение всех оставшихся запасов химического оружия, сотрудничество в борьбе с терроризмом и недопущение иностранных граждан на руководящие посты в правительственных структурах Сирии. По данным источников, в последние месяцы в министерство обороны Сирии были назначены несколько иностранных бывших боевиков, что вызвало обеспокоенность у западных государств.

 

 

#США #Трамп #Сирия #санкции

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