Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в социальной сети X, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: @motaz_azaiza

«Бельгия признает Палестину на сессии ООН! А против Израиля вводятся жесткие санкции. Любой антисемитизм или прославление терроризма сторонниками [радикального палестинского движения] ХАМАС также будут резко осуждаться», — написал он.

Уточняется, что признание палестинского государства будет сделано в рамках совместной инициативы Франции и Саудовской Аравии.

1 сентября также глава МИД Великобритании Дэвил Лэмми подтвердил планы Лондона признать Палестину. Он добавил, что будут рассмотрены все факторы, имеющие отношение к признанию государства, на данный момент оно запланировано на вторую половину сентября.

Ранее власти Великобритании, Австралии и Франции заявили о намерении признать Палестину на ГА ООН в сентябре.