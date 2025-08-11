Именно Австралия была одним из первых членов ООН, который проголосовал за этот план ещё в 1947 году
Австралия официально признает Палестину как независимое государство на Генассамблее ООН в сентябре. Об этом сообщил премьер-министр Энтони Албанезе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
По данным СМИ, его высказываниям предшествовали недели призывов со стороны членов его кабинета – признать палестинский суверенитет. На решение повлияла и растущая критика из-за ухудшения гуманитарного кризиса в секторе Газа.
Таким образом, Австралия присоединилась к странам, которые уже заявили о такой позиции. Речь идёт о Франции, Великобритании, Канаде и других.
– В течение последних двух недель я обсуждал этот вопрос с лидерами Великобритании, Франции, Новой Зеландии, Японии, а также с премьером Израиля и президентом Палестины. Создание двух государств – это лучшая надежда разорвать порочный круг насилия на Ближнем Востоке и положить конец конфликту в секторе Газа. Именно Австралия была одним из первых членов ООН, который проголосовал за этот план ещё в 1947 году, - подчеркнул премьер-министр Австралии Энтони Албанезе.