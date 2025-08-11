Именно Австралия была одним из первых членов ООН, который проголосовал за этот план ещё в 1947 году

Фото: скриншот видео / 24.kz

Австралия официально признает Палестину как независимое государство на Генассамблее ООН в сентябре. Об этом сообщил премьер-министр Энтони Албанезе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

По данным СМИ, его высказываниям предшествовали недели призывов со стороны членов его кабинета – признать палестинский суверенитет. На решение повлияла и растущая критика из-за ухудшения гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Таким образом, Австралия присоединилась к странам, которые уже заявили о такой позиции. Речь идёт о Франции, Великобритании, Канаде и других.