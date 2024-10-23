В стенах школы ребята изучают азы военного дела
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Насихат Оркушпаева
За полчаса до начала торжественного мероприятия учащиеся Binom school им. А. Байтурсынулы под руководством педагога-организатора Заманбека Серикбаева оттачивали последние штрихи – красивое представление шести команд (каждая школа Binom выставила по одной команде), поскольку после принесения присяги ребятам предстояло проявить свои умения и навыки в разборке-сборке автомата Калашникова, надевании общевойскового защитного комплекта (ОЗК) на скорость и других состязаниях во время военно-спортивного турнира.