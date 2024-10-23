В стенах школы ребята изучают азы военного дела

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Насихат Оркушпаева

За полчаса до начала торжественного мероприятия учащиеся Binom school им. А. Байтурсынулы под руководством педагога-организатора Заманбека Серикбаева оттачивали последние штрихи – красивое представление шести команд (каждая школа Binom выставила по одной команде), поскольку после принесения присяги ребятам предстояло проявить свои умения и навыки в разборке-сборке автомата Калашникова, надевании общевойскового защитного комплекта (ОЗК) на скорость и других состязаниях во время военно-спортивного турнира.

фото Игоря Бургандинова

Как говорят старшеклассники, ничего сложного в соревнованиях нет, там главное – отработать действия по максимуму быстро. Куда более волнующе давать клятву верности Родине перед лицом сверстников и учителей. По словам десятиклассника Сагидоллы Торегелды, в день принятия присяги они возложили на себя высокую ответственность и теперь их задача – соответствовать образу настоящих защитников.

– Сегодняшнему знаменательному дню предшествовали регулярные занятия строевой подготовкой под руководством нашего преподавателя по начальной военной подготовке Жандоса Ермековича. Начиная с девятого класса нас обучают основам армейской службы, военной дисциплины. Мы отработали практические навыки обращения с оружием, средствами индивидуальной защиты и так далее, – рассказал будущий защитник Родины, добавив, что в дальнейшем планирует связать судьбу с военным делом.

Строевая, огневая и тактичес­кая подготовки – это, как отметил преподаватель-организатор НВП Binom school им. А. Байтурсынулы майор Жандос Сейсембаев, главные направления работы по формированию у школьников основ безопасного поведения, а также навыков обращения с оружием и ОЗК. Не менее важно и то, что наряду с физической подготовкой, обучением основам армейской службы и военной дисциплины на уроках НВП закладываются и укрепляются основы гражданственности и патриотизма.

– В рамках подготовки учащихся к гражданской и военной службе, патриотического воспитания в стенах нашей школы есть кадетский кружок, где ребята изучают азы военного дела, строевой, огневой и тактической подготовок. Он действует и развивается при непосредственной поддержке директора учебного заведения Марса Сапарулы Аблезова и заместителя директора по воспитательной работе Бауыр­жана Темирхановича Мырзахметова. Сегодня 11 кадетам предстоит принять присягу. Для нас всех это значимое событие, – подчерк­нул преподаватель-организатор.

...Перед принятием присяги по команде майора Жандоса Сейсембаева трое выправленных и подтянутых ребят торжественно пронесли государственный флаг Республики Казахстан перед строем кадетов под звуки барабанной дроби. А после исполнения гимна и выступления директора школы Марса Аблезова, который поздравил кадетов со значимым событием, началось самое главное – принятие присяги. Преподаватель НВП поочередно вызывал из строя будущих защитников, которые после произнесения клятвы возвращались на место.

Примечательно, что среди тех, кто произносил эти главные слова, были и девочки. К примеру, десятиклассница Жансая Балтабай начала специально посещать кадетский кружок. Она хотела не просто закалить характер, но и проверить свои возможности. Уровень привитой дисциплины и высокой гражданской ответственности, безусловно, поможет ей в жизни.

С волнующим событием «новобранцев» поздравили участники ансамбля «Сағыныш сазы». В этом году коллектив, созданный столичными пенсионерами, отмечает свое пятилетие.

– Наш ансамбль был создан в 2019 году в Центре активного долголетия Есильского райо­на города Астаны. В данный
момент самой молодой участнице 62 года, а старшей – 78 лет. Здесь они получили возможность для реализации своих желаний. Как известно, человек поющий непременно включается в мощный энергетический поток, инс­тинктивно ощущая, как при этом возрастают его духовная сила, значимость и оздоравливающее воздействие на весь организм. Наши певцы поют под аккомпанемент музыкальных инструментов, а капелла, дуэтом, трио, квартетом и так далее. Они не могут представить свою жизнь без песен и получают от исполнительского искусства духовное и моральное удовлетворение, – сказал заслуженный деятель культуры Казахстана руководитель ансамбля Жанарбек Искендыров.

Жанарбек Муратович не понаслышке знает, что такое армейская закалка, поскольку сам добросовестно отдал долг Отчизне в рядах ограниченного контингента советских войск в Германии, поэтому, когда их коллектив пригласили поддержать молодежь, те сог­ласились без раздумий. Представители старшего поколения выражают надежду, что кадеты будут верны своим словам, станут достойной опорой, защитой нашего государства.

#присяга #кадеты #новобранцы #Binom school

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