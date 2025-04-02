Известный казахский просветитель, первый нарком просвещения республики Ахмет Байтурсынулы говорил: «Учитель – душа школы. Какой учитель, такова и школа». Это крылатое выражение актуально и сегодня. Недавно в столичной школе-гимназии № 78 им. Смагула Садвокасова состоялась знаменательная встреча нескольких поколений.

фото предоставлено организаторами, сайт bilimainasy.kz

Директор школы-гимназии, опытный педагог и креативный руководитель Карлыгаш Жангазакова представила педколлективу участников круглого стола «Смағұл Садуақасұлының ағартушылық мұрасы және бүгінгі сын-қатерлер – Просветительское наследие Смагула Садвокасова и современные вызовы». Среди них – представители РОО «Организация ветеранов» Омирзак Озганбаев и Болат Темирбаев, Сабыр Касымов – председатель ОФ «Кахармандар», кандидат юридических наук, Дихан Камзабекулы – генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері», доктор филологических наук, профессор, академик НАН РК, Гюльнар Муканова – ведущий научный сотрудник филиала Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова в г. Астане, кандидат исторических наук, профессор, а также директор Казахстанско-белорусского центра научно-технического сотрудничества им. Л. Н. Гумилева, кандидат педагогических наук Жабай Калиев, молодой ученый, докторант Самат Жуматай.

В этом году в Казахстане отмечают 125-летие выдающегося государственного и общественного деятеля Смагула Садвокасовича Садвокасова (1900–1933). Он остался в истории страны и памяти народа как пламенный патриот, образованнейший человек, в своих замыс­лах намного опередивший время. Он одним из первых внедрил идею аульной кооперации, был организатором первых национальных молодежных объединений, председателем Госплана республики. В 1925–1927 годы – нарком просвещения КазАССР. Работал директором Казахского педагогического института, одновременно был редактором журнала «Қызыл Қазақстан» и газеты «Еңбекші қазақ». Яркий публицист, драматург, писатель. В 1928 году Смагул Садвокасов стал студентом Московского института инженеров транспорта, он один из первых профессиональных инженеров страны.

Столичная гимназия со дня основания (1 сентября 2014 года) носит имя Смагула Садвокасова, и к организации юбилейных мероприятий педколлектив и учащиеся подошли с большой теплотой и ответственностью. Так, будут проведены онлайн-эфиры с другими учебными заведениями Казахстана, которые носят имя Смагула Садвокасова. Это СШ № 2 в Петропавловске, Уялинская средняя школа в Акжарском районе Северо-Казахстанской области, основная школа в селе Коктобе в Кордайском районе Жамбылской области, а также Агротехнический институт в Кокшетау.

Примечательно, что уже в среднем звене столичные школьники могут рассказать, каковы заслуги Смагула Садвокасова перед государством и обществом. Для этого большую работу проводят учителя истории и литературы.

Во время торжественного мероприя­тия о жизни и деятельности Смагула Садвокасова, популяризации его наследия говорил известный казахстанский ученый Дихан Камзабекулы. Он подчеркнул, что важно читать статьи, пьесы, книги Смагула, чтобы понять его место в истории. Также следует проводить конкурсы эссе, а лучшие сочинения учащихся могут быть опубликованы в республиканских газетах и журналах «Қазақ газеттері». К юбилею выдающегося сына казахского народа готовятся документальные фильмы, которые будут транслироваться ведущими телеканалами. На базе ряда вузов страны будут проведены научные конференции.

В своем выступлении ветеран педагогического труда, государственный и общественный деятель, доктор исторических наук Омирзак Озганбаев подчерк­нул просветительскую миссию школы, где закладываются знания, формируются личность и характер человека. Выступающие говорили о роли учителя в деле патриотического воспитания школьников и о том, что преподаватели общественных дисциплин могут активно сотрудничать с вузами, заниматься научной работой, публиковать свои статьи. А профессор Гюльнар Муканова выразила пожелание, чтобы каждый новый учебный год в школе начинался с урока «Смағұлтану – Смагуловедение».

Ученые подарили школе-гимназии № 78 более тридцати новых монографий и сборников документов, которые будут интересны и учителям, и старшеклассникам, могут стать основой школьных научных проектов.

От имени коллектива руководитель школьного объединения историков

Галия Жаримбет поблагодарила участников круглого стола за содержательные доклады. Свое стихотворение-арнау Смагулу Садвокасову прочел учитель казахского языка и литературы Мухият Койшыбайулы.

В завершение мероприятия песню «Мен – қазақ» исполнил пятиклассник Алпамыс Тогызбаев. И это было по-особому символично, поскольку именно Смагул Садвокасов как нарком просвещения столетие назад курировал вопросы сохранения национального музыкального наследия и переписывался с польским композитором по вопросам издания сборников казахских песен и кюев.