В Астане будет прекращена подача электроэнергии по нескольким адресам

В Астана-РЭК сообщили об отключении электричества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информацию компании

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Внимание! В период отопительного сезона проводятся аварийно-восстановительные работы, требующие незамедлительного отключения электроэнергии в целях предотвращения технологических нарушений на электрических сетях», ― говорится в обращении к населению.

АО «Астана-РЭК» проинформировало, что 21, 22 и 23 октября будет прекращена подача электрической энергии по некоторым адресам следующих районов: р-н «Алматы», р-н «Байконыр», р-н «Сарыарка», р-ны «Есиль» и «Нура».