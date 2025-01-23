В столице наладили выпуск «дождевалок»

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Энтузиасты представ­ляют корпорацию «Адам», которой и принадлежит первое в стране полносборочное производство поливных машин со 100-процентной обработкой металлоконструкций. Они получили сертификат и дали своему детищу имя «Су береке».

В 2024 году было запущено серийное производство машин, семь из них продано фермерским хозяйствам республики. Как и все новое, разработка корпорации, ставшая новым продуктом на рынке, пробивала себе дорогу не без проблем, пройдя несколько этапов становления. Впрочем, обо всем по порядку.

Как рассказал учредитель корпорации Ануар Касымов, «Адам» появилась в Астане как инженерная компания и заняла востребованную нишу на рынке, взяв на себя обслуживание части инженерных коммуникаций (тепло, вода, электричество, системы безопасности) жилых, социальных и бизнес-объектов столицы.

Компания до настоящего времени продолжает отвечать за ряд систем жизнеобеспечения, от которых зависит нормальная жизнь горожан, и неплохо с этой задачей справляется.­ Речь идет об инженерных коммуникациях, требующих соответствующих знаний, «технарей» по образованию и духу, поэтому отбор в команду был серьезным.

– Дела наши шли в гору, казалось, на рынке найдена весьма перспективная ниша, однако осуществить многие планы помешала пандемия коронавируса. Она, как известно, заставила взглянуть на некоторые вещи по-новому, – говорит Ануар Касымов. – Мы поняли, что можно ездить на старом автомобиле, носить поношенный пиджак и это мало что изменит в жизни. Но если на вашем столе не будет даже самой простой еды, это обернется катастрофой. В общем, нет ничего важнее продовольственной безопасности, и данный тезис – аксиома.

В цехах завода идет напряженная работа

Поэтому в 2021 году на моей малой родине мы рискнули организовать животноводческую ферму, закупить скот. Однако выяснилось, что поголовье нечем кормить: местные пастбищные угодья не гарантируют обеспеченность скота кормами. Решить проблему оказалось возможным, если установить на кормовых площадях поливные дождевальные машины. Наша команда инженеров стала изучать ситуацию на внутреннем рынке и с удивлением обнаружила: никто в республике выпуском поливного оборудования не занимается. Все завозится извне…

Учредитель корпорации подчеркнул, что весомым аргументом при принятии решения заняться выпуском поливных машин стало поручение Главы государства, озвученное в Послании от 1 сентяб­ря 2019 года и касающееся увеличения в республике доли орошаемых земель до 3 млн га. К слову, на сегодняшний день этот показатель составляет 1,5 млн га, из которых водосберегающими технологиями охвачено лишь около 300 тыс. га. Все остальное, а это 1,2 млн га, поливается по старинке, то есть бороздковым либо напускным методами. При этом более половины воды теряется при ее транспортировке к полям.

– Известно, что в Казахстане до 20 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий относятся к богарным, то есть неполивным землям. Всего 7 процентов всей пашни являются орошаемыми. Однако именно они дают 45 процентов всей продукции сектора растение­водства, оцениваемой в сумму около 850 миллиардов тенге. Правительство, понимая это, делает акцент на освоении сберегающих поливных технологий. Далее. Начался цикл половодья, то есть стоит ждать достаточного объема осадков для возделываемых культур в летние сезоны. Этот цикл, согласно прогнозам, продлится до 2028 года, потом снова придут засушливые годы.

Непросто складывается ситуация с поступлением воды из трансграничных рек, поэтому нашей республике необходимо ускоренно переходить на технологии сбережения поливной воды. Тем более что в связи с изменением климата до трети ледников, питающих ту же Сырдарью, уже растаяло. Чтобы увеличить поголовье скота, нужно улучшать кормовую базу. И здесь как нельзя кстати поливальные водосберегающие установки отечественного производства, способствующие повышению отдачи каждого гектара, – делится мыслями глава корпорации «Адам».

Команда инженеров корпорации обсуждает новый проект

Следует сказать, что среди производимых в мире поливных дождевальных машин признанным брендом считается марка Vallei из США, пользующаяся спросом на мировом рынке и у казах­станских аграриев. По словам инженеров «Адам», казахстанская «поливалка» по своим техническим параметрам ничуть не уступает мировому бренду, а вот стоит дешевле.

Анализу рынка и проектированию дождевальных машин корпорация посвятила весь 2021 год. В 2022-м были проведены полевые испытания установки. В 2023-м в банке был получен кредит и начато серийное производство.

Первым покупателем «дождевалки» стало известное на востоке республики фермерское хозяйство «Багратион», руководимое Василием Воропаем. В первое же лето «Су береке» показала себя в работе на отлично, орошаемые системой поля дали щедрый урожай. Результат оказался столь убедительным, что знающий толк в поливных технологиях аграрий закупил и установил на своих полях еще пять машин, произ­веденных «Адам».

В 2025-м число поливной техники в хозяйстве увеличилось еще на четыре единицы. При этом затраты на их приобретение «Багратиону» были компенсированы на 80% субсидиями государства. Из них 50% выделено из республиканского и 30% – из бюджета Восточно-Казахстанской области.

…Производственные участки завода поливных машин «Су береке» наполнены гулом работающих станков, здесь царит рабочая атмосфера. К слову, цеха занимают производственные площади бывшего предприятия по выпуску сельхозтехники, которое существовало здесь в пору, когда нынешняя столица называлась Целиноградом.

Идет разгрузка прибывших металлоконструкций

Огромные по размерам производственные пространства после нескольких лет простоя вновь наполнены жизнью. Здесь установлено много разных по назначению и размерам действующих станков. Штабеля металлических и пластиковых труб различного диаметра, различные детали и узлы, из которых будут собраны поливные машины, и самое главное – люди в рабочих робах с сосредоточенными лицами – это и есть завод корпорации «Адам».

Знакомство с ним начинается со станка по резке металла. Большая железная болванка диаметром 250 миллиметров разрезается в течение 10 минут. Занимается этой работой техник-оператор Серик Исин. Полученные заготовки – «блины» – отправляются в соседний токарный цех, где из них вытачиваются детали для центральной башни дождевальной машины.

Расточку заготовок на станке производит токарь Вячеслав Гордеев. Как выяс­нилось, в свою нынешнюю профессию он пришел еще в 1995 году, является мас­тером пятого разряда. Рассказал, что переехал с семьей в Астану совсем недавно, в ноябре минувшего года. Работа хорошо знакомая, коллектив дружный, надо только трудиться.

– Мы постарались добиться максимально возможного сокращения импорта готовых деталей для своих поливных машин, – рассказывает в ходе небольшой экскурсии по заводу Ануар Касымов. – Закупаем только «железо» в виде труб разного диаметра, листовой стали различных марок, стальных кругов... Все они режутся, растачиваются, привариваются… Трубы, по которым будет подаваться вода, проходят оцинковку, для того чтобы предохранить их от ржавчины. В общем, все «железо» проходит через наши станки и обрабатывается. Таким образом, мы изготавливаем самостоятельно почти 100% всех деталей для дальнейшей сборки «дождевалок». Закупаются только электромоторы, редукторы, колеса, разбрызгиватели, шланги и еще кое-что из цифрового оборудования, которое невозможно произвести в наших условиях.

После установки на поле и запуска машины вода закачивается из водоема в трубы, по которым попадает непосредственно в систему, и затем орошает поля. Непродуктивные потери исключены. С этой точки зрения старый арычный метод полива, где потери огромны, не идет ни в какое сравнение с использованием «дождевалок». Они обеспечивают равномерное распределение полива по полю благодаря разбрызгивателям, создающим искусственный дождь, идущий по расписанию. Оттого урожайность полей возрастает в два-три раза.

И еще один момент. Каждая поливная машина создается с учетом нужд конкретного заказчика. Прежде чем взяться за изготовление очередной «поливалки» для конкретного хозяйства, бригада специалистов приезжает на место и проводит топосъемку полей. На основе полученных данных о рельефе, других особенностях местных орошаемых площадей, а также культур, которыми они будут засеиваться, собирается индивидуальная модель.

Завод поливных машин набирает обороты. В настоящее время готовится к запуску его филиал в городе Серебрянске Восточно-Казахстанской области. После выхода на проектную мощность обоих заводов намечено довести их общую производительность до 24 машин в месяц.

По словам генерального директора корпорации, команда инженеров, как и весь коллектив, гордится тем, что, несмотря на трудности, смогла создать собственную поливную машину, получить патент на изобретение «Су береке».

Однако почивать на лаврах здесь не собираются: в ближайших планах – разработка и освоение выпуска барабанных поливных установок для орошения полей малых и средних фермерских хозяйств. Самым же ценным для корпорации, как признался руководитель, являются кадры, команда единомышленников, которую в корпорации последовательно и терпеливо собирают.