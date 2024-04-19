В столице обсудили вопросы развития радиобиологии и радиационной защиты

Статьи
130
Айман Аманжолова
[email protected]

На два дня Астана стала центром внимания для ученых-радиобиологов из Японии и России и других стран

Фото: пресс служба МУА

Поводом для встречи стала международная конференция «Медико-биологические и экологические проблемы в урано- и нефтедобывающих регионах Казахстана». Мероприятие организовано НИИ радиобиологии и радиационнлой защиты Медицинского университета Астана и приурочено к 20-летию института.

Ученые из Астаны, Алматы, Семея и Курчатова обсудили с коллегами из-за рубежа радиоэкологичекие проблемы урано- и нефтедобывающих регионов и территорий с техногенного-измененным радиационным фоном, а также вопросы обеспечения радиационной безопасности профессиональных работников урано- и нефтедобывающих предприятий и населения, проживающего в зоне влияния негативных факторов радиационно-опасных предприятий. Внимание участников конференции было также было уделено состоянию здоровья лиц, подвергающихся профессиональному облучению и населения, проживающего на территорий с техногенно-измененным радиационным фоном.

"Научно-исследовательский институт радиобиологии и радиационной защиты помогает в решении важных задач, поставленных перед Правительством страны. Так, институт имеет большое влияние на подготовку научных кадров. Имеет значительные достижения и в сфере международной деятельности. Особо хочется отметить, что заключено несколько соглашений с Международным агентством по атомной энергии и научно-исследовательскими институтами Японии и России ", - отметил в ходе конференции председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Нуркан Садвакасов.

В свою очередь Председатель Правления – ректор Медицинского университета Астана Камалжан Надыров подчеркнул, что «сейчас при применении мирного атома в медицине и промышленности необходимо учитывать экологическую и человеческую безопасность».

«Это главное требование сегодняшнего дня. В этом направлении успешно работает Научно-исследовательский институт радиобиологии и радиационной защиты университета. Созданный 20 лет назад институт стал одним из фундаментальных исследовательских центров страны, который вносит вклад в медицинскую науку и готовит высококвалифицированных специалистов в составе университета. Мы высоко ценим этот институт как научно-методический координационный центр", - подчеркнул Камалжан Надыров.

На базе Института подготовлены высококвалифицированные научные и медицинские кадры – защищены 10 докторских, 21 кандидатских и Phd-докторских диссертаций и организована школа радиобиологов. На данный момент обучаются РhD докторанты и магистранты по направлению «Медицина» и «Биология». Сотрудниками Института выпущены 20 авторских изобретений и свидетельств, 6 монографий и учебных пособий, 15 методических рекомендаций, более 250 научных статьей и тезисов.Лаборатории Института прошли специальную аккредитацию по стандарту ISOMEK 9001.

За время своего функционирования Институтом успешно выполнены 18 крупных научно-технических программ, в том числе международные гранты. В настоящее время Институт совместно с МАГАТЭ завершил Международный проект по созданию Национального учебного центра с референс-лабораторией по обеспечению радиационной безопасности при медицинском использовании источников ионизирующей радиации. В рамках данного проекта 3 специалиста Института повысили свою квалификацию в Европе, получены 19 наименований радиометрических оборудований и мультимедийный комплекс за счет финансовых средств МАГАТЭ для Национального учебного центра с референс лабораторией при Институте.

Сотрудниками Института создана электронная база данных по заболеваемости и накопленной дозы персонала группы А промышленных предприятий и на ее основе - действующий модуль «Отраслевой радиационно-эпидемиологический регистр (ОРЭР) работников радиационно-опасных предприятий». В настоящее время в Департаменте цифровизации здравоохранения МЗ РК ведется работа по интеграции ОРЭР с медицинской информационной системой МЗ РК.

Специалистами Института впервые определен норматив содержания урана в моче у работников уранодобывающих предприятий Казахстана для утверждения уполномоченным органом. Создан Консорциум «Медицинское обеспечение радиационной безопасности и управление заболеваемостью» на базе Института и РГП на ПХВ «Центральный клинический госпиталь ИОВ», имеющего опыт лечения больных с ионизирующим излучением (пострадавшие от деятельности СИЯП и ликвидаторы Чернобыльской аварии).Разработан модуль «Единая система медицинского обеспечения радиационной безопасности» работников радиационно-опасных предприятий. По инициативе Института заключены «Меморандум между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и АО «НАК «Казатомпром» о сотрудничестве по вопросам охраны здоровья работников и «Меморандум по улучшению состояния здоровья персонала нефтегазодобывающего производства между Институтом и АО «Озенмунайгаз»».    

Институт имеет тесную научную связь с авторитетными зарубежными организациями. В текущем году начата реализация научного гранта Японского правительства «Риск рака легких, связанный с воздействием радона: переоценка для населения в районах с высоким содержанием радона в Казахстане» на 2024-2026 годы. Вчера подписан Меморандум о сотрудничестве между Институтом медицины радиационных чрезвычайных ситуаций университета Хиросаки (Япония) и НАО «Медицинский университет Астана».Определено научное направление института, материально-техническое обеспечение и квалификация сотрудников позволяют решать поставленные актуальные медицинские задачи и проблемы.

 

#Астана #институт #радиобиология

Популярное

Все
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
Столетняя фронтовичка готовится встретить 9 мая
Краснокнижную птицу, упавшую с неба под Костанаем, выпустили на волю
На Чаганском гидроузле ведутся работы по усилению шандоров
Когда в Астане отключат отопление
В столице представили лучшие автомобили, запчасти, комплектующие 400 компаний из 20 стран мира
Сделки с недвижимостью следует проверять – эксперт
Большую воду первыми приняли дачи в поймах рек
Отвоевать ребенка у смартфона можно с помощью воды
Казахский надо сделать модным – преподаватель
Как купеческий особняк из кадастра исчез
Железные герои дарят живое участие
Знание казахского языка помогло многодетной матери спасти детей из горящего дома
Весенний автосезон: об амбициях, удобстве и пользе альтернативного транспорта
Более ста детей из ЗКО продолжат обучение в центре оздоровления в Кызылординской области
Народная инициатива легла в основу создания музея хлопководства
Эвакуированных переселили в общежития в Актюбинской области
Полиция опровергла риск теракта в школах Астаны
Целина: как это было
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Психологи показали простой способ побороть гнев
Минтранспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруга – юрист
Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
Умер знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли
Спецпоказ полнометражного фильма «Каныш» прошел в Астане
Президент соболезнует в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева
Военные билеты перевели в цифровой формат
Данияр Ашимбаев прокомментировал тезисы Токаева о развитии казахстанской науки
Йога, шахматы, вокал: как работают центры для пожилых людей в Астане
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

От имени главы государства вручены наручные часы курсантам …
Посол Беларуси выступил в Институте дипломатии Академии гос…
По 2,5 миллиона тенге выплатят ветеранам войны в Кызылордин…
Мемориалы, парки, памятники и скверы приводят в порядок в К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]