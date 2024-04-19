В столице обсудили вопросы развития радиобиологии и радиационной защиты

На два дня Астана стала центром внимания для ученых-радиобиологов из Японии и России и других стран

Фото: пресс служба МУА

Поводом для встречи стала международная конференция «Медико-биологические и экологические проблемы в урано- и нефтедобывающих регионах Казахстана». Мероприятие организовано НИИ радиобиологии и радиационнлой защиты Медицинского университета Астана и приурочено к 20-летию института.

Ученые из Астаны, Алматы, Семея и Курчатова обсудили с коллегами из-за рубежа радиоэкологичекие проблемы урано- и нефтедобывающих регионов и территорий с техногенного-измененным радиационным фоном, а также вопросы обеспечения радиационной безопасности профессиональных работников урано- и нефтедобывающих предприятий и населения, проживающего в зоне влияния негативных факторов радиационно-опасных предприятий. Внимание участников конференции было также было уделено состоянию здоровья лиц, подвергающихся профессиональному облучению и населения, проживающего на территорий с техногенно-измененным радиационным фоном.

"Научно-исследовательский институт радиобиологии и радиационной защиты помогает в решении важных задач, поставленных перед Правительством страны. Так, институт имеет большое влияние на подготовку научных кадров. Имеет значительные достижения и в сфере международной деятельности. Особо хочется отметить, что заключено несколько соглашений с Международным агентством по атомной энергии и научно-исследовательскими институтами Японии и России ", - отметил в ходе конференции председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Нуркан Садвакасов.

В свою очередь Председатель Правления – ректор Медицинского университета Астана Камалжан Надыров подчеркнул, что «сейчас при применении мирного атома в медицине и промышленности необходимо учитывать экологическую и человеческую безопасность».

«Это главное требование сегодняшнего дня. В этом направлении успешно работает Научно-исследовательский институт радиобиологии и радиационной защиты университета. Созданный 20 лет назад институт стал одним из фундаментальных исследовательских центров страны, который вносит вклад в медицинскую науку и готовит высококвалифицированных специалистов в составе университета. Мы высоко ценим этот институт как научно-методический координационный центр", - подчеркнул Камалжан Надыров.

На базе Института подготовлены высококвалифицированные научные и медицинские кадры – защищены 10 докторских, 21 кандидатских и Phd-докторских диссертаций и организована школа радиобиологов. На данный момент обучаются РhD докторанты и магистранты по направлению «Медицина» и «Биология». Сотрудниками Института выпущены 20 авторских изобретений и свидетельств, 6 монографий и учебных пособий, 15 методических рекомендаций, более 250 научных статьей и тезисов.Лаборатории Института прошли специальную аккредитацию по стандарту ISOMEK 9001.

За время своего функционирования Институтом успешно выполнены 18 крупных научно-технических программ, в том числе международные гранты. В настоящее время Институт совместно с МАГАТЭ завершил Международный проект по созданию Национального учебного центра с референс-лабораторией по обеспечению радиационной безопасности при медицинском использовании источников ионизирующей радиации. В рамках данного проекта 3 специалиста Института повысили свою квалификацию в Европе, получены 19 наименований радиометрических оборудований и мультимедийный комплекс за счет финансовых средств МАГАТЭ для Национального учебного центра с референс лабораторией при Институте.

Сотрудниками Института создана электронная база данных по заболеваемости и накопленной дозы персонала группы А промышленных предприятий и на ее основе - действующий модуль «Отраслевой радиационно-эпидемиологический регистр (ОРЭР) работников радиационно-опасных предприятий». В настоящее время в Департаменте цифровизации здравоохранения МЗ РК ведется работа по интеграции ОРЭР с медицинской информационной системой МЗ РК.

Специалистами Института впервые определен норматив содержания урана в моче у работников уранодобывающих предприятий Казахстана для утверждения уполномоченным органом. Создан Консорциум «Медицинское обеспечение радиационной безопасности и управление заболеваемостью» на базе Института и РГП на ПХВ «Центральный клинический госпиталь ИОВ», имеющего опыт лечения больных с ионизирующим излучением (пострадавшие от деятельности СИЯП и ликвидаторы Чернобыльской аварии).Разработан модуль «Единая система медицинского обеспечения радиационной безопасности» работников радиационно-опасных предприятий. По инициативе Института заключены «Меморандум между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и АО «НАК «Казатомпром» о сотрудничестве по вопросам охраны здоровья работников и «Меморандум по улучшению состояния здоровья персонала нефтегазодобывающего производства между Институтом и АО «Озенмунайгаз»».

Институт имеет тесную научную связь с авторитетными зарубежными организациями. В текущем году начата реализация научного гранта Японского правительства «Риск рака легких, связанный с воздействием радона: переоценка для населения в районах с высоким содержанием радона в Казахстане» на 2024-2026 годы. Вчера подписан Меморандум о сотрудничестве между Институтом медицины радиационных чрезвычайных ситуаций университета Хиросаки (Япония) и НАО «Медицинский университет Астана».Определено научное направление института, материально-техническое обеспечение и квалификация сотрудников позволяют решать поставленные актуальные медицинские задачи и проблемы.