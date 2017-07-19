В суде защитили хозяев быков

Евгения Ермакова, Костанайская область

Под удар попали животноводы Узункольского района Костанайской области. Специалисты областной территориальной инспекции сельского хозяйства выписали штрафы 25 владельцам племенного скота. По мнению представителей контролирующего органа, бычки не прошли обязательную процедуру бонитировки – оценки породных качеств. Такое требование есть в Законе «О племенном животноводстве».

Однако животноводы возмутились, ведь им об этом требовании никто не говорил. Более того, большая часть скота была приобретена в рамках госпрограммы «Сыбага» со всеми документами. Но и тогда никто не требовал прохождения бонитировки.

«Не было разъяснений о подобных обязательствах и в предыдущие годы. А ведь программа по породному преобразованию реализуется больше 5 лет, и многие в ней активно участвуют», – говорят узункольцы. Они уверяют, что если бы их уведомили о необходимости прохождения процедуры, то никто бы особо не возмущался: ведь она недорогая.

В итоге свою правоту каждый доказывал в суде. К моменту, когда были выписаны штрафы, некоторые бычки уже пошли на убой. Кроме того, по мнению животноводов, истекли все сроки исковой давнос­ти. Помогла с защитой и Палата предпринимателей. Животноводам района удалось сэкономить 1,8 млн тенге. Именно эту сумму потребовала терринспекция в виде штрафов.

Популярное

Все
Молоко не пропадет
Семья как главная ценность
Чистые источники – забота о будущем
Барометр общественной активности
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Возраст измеряется интересом к жизни
17 Gaming – сильнейший в Battle Royale PUBG
Вышел трейлер самого дорогого фильма в истории индийского кино
Каналы Нидерландов впервые закрывают из-за засухи
На объектах Астаны запустили обратный отсчет до выборов в Курултай
В Замбии дали старт Международному году волонтеров
Более 20 стримеров привлекли к ответственности за маты в эфире
Представители ОСДП встретились с жителями Сандыктауского района
В Казахстане проведут ревизию требований, мешающих продвижению отечественных товаров
Полицейских наградили за задержание разбойника с ножом в Уральске
Число жертв землетрясений в Венесуэле продолжает расти
Досрочное погашение микрокредита: что необходимо знать заемщикам
Премьер дал ряд указаний по национальному знаку «Сделано в Казахстане»
В Казахстане расширят кредитование проектов животноводства
Зендея стала самой кассовой актрисой этого года
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Казахстанский финал в Японии
Комфортный отдых без ущерба для природы
Укреплять мир и стабильность
«Зеленое сердце» Семея
Новый центр для научных проектов
Конституция и региональное развитие
Технологии чистого будущего
«Кайрат» обошел «Ордабасы»
Биатлонистов Азии принимал Щучинск
Трудоустроены еще семь граждан на учете пробации
Когда молчание делает соучастником преступления
Депутата в Туркестанской области подозревают в изнасиловании гражданки Китая
НВП в Казахстане обновят с учетом современных вызовов
Мир переживает глубокую трансформацию: Токаев открыл «Игры будущего» в Астане
В ФИФА выбрали лучший гол ЧМ-2026
Фитосанитарный мониторинг продолжается
Готовность к Азиатским играм
Важная бронза Артема
Цифровизация ЖКХ: платформу Smart Turmys готовят к запуску в РК
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]