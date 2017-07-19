В суде защитили хозяев быков

Под удар попали животноводы Узункольского района Костанайской области. Специалисты областной территориальной инспекции сельского хозяйства выписали штрафы 25 владельцам племенного скота. По мнению представителей контролирующего органа, бычки не прошли обязательную процедуру бонитировки – оценки породных качеств. Такое требование есть в Законе «О племенном животноводстве».

Однако животноводы возмутились, ведь им об этом требовании никто не говорил. Более того, большая часть скота была приобретена в рамках госпрограммы «Сыбага» со всеми документами. Но и тогда никто не требовал прохождения бонитировки.

«Не было разъяснений о подобных обязательствах и в предыдущие годы. А ведь программа по породному преобразованию реализуется больше 5 лет, и многие в ней активно участвуют», – говорят узункольцы. Они уверяют, что если бы их уведомили о необходимости прохождения процедуры, то никто бы особо не возмущался: ведь она недорогая.

В итоге свою правоту каждый доказывал в суде. К моменту, когда были выписаны штрафы, некоторые бычки уже пошли на убой. Кроме того, по мнению животноводов, истекли все сроки исковой давнос­ти. Помогла с защитой и Палата предпринимателей. Животноводам района удалось сэкономить 1,8 млн тенге. Именно эту сумму потребовала терринспекция в виде штрафов.